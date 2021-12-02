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https://tr.sputniknews.com/20211202/youtube-kanalinda-sokak-roportajlari-yayinlayan-hasan-koksoy-ve-roportaj-veren-kisi-tutuklandi-1051353533.html
YouTube kanalında sokak röportajları yayınlayan Hasan Köksoy ve röportaj veren kişi tutuklandı
YouTube kanalında sokak röportajları yayınlayan Hasan Köksoy ve röportaj veren kişi tutuklandı
'Kendine Muhabir' isimli YouTube kanalı üzerinden sokak röportajları yayınlayan Hasan Köksoy, yaptığı bir röportajın ardından tutuklandı. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T00:25+0300
2021-12-02T00:25+0300
türkiye
tutuklama
röportaj
youtube
kendine muhabir
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Antalya’da 'Kendine Muhabir' isimli YouTube kanalında sokak röportajları yayınlayan Hasan Köksoy, yaptığı bir röportajın ardından gözaltına alındı.Köksoy, gözaltına alındığını Twitter hesabından "Yayınladığım bir röportajdan dolayı dün geceyi nezarette geçirdim. Az önce savcı karşısına çıktım ve tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevketti. Röportajı veren şahıs tutuklanmış" ifadeleriyle duyurdu.Köksoy'un avukatı Ömer Furkan Dağ, müvekkilinin tutuklandığını duyurdu."Müvekkil @KendineMuhabir yapmış olduğu bir röportaj nedeniyle hakkında tutuklama kararı verilmiştir" diyen avukat Dağ, "Hukuki haklarımızı elbette kullanacağız, ancak bilinmelidir ki; bu karar hukuki değil, siyasidir!" ifadelerini kullandı.
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tutuklama, röportaj, youtube, kendine muhabir

YouTube kanalında sokak röportajları yayınlayan Hasan Köksoy ve röportaj veren kişi tutuklandı

00:25 02.12.2021
© Fotoğraf : YouTube / Kendine MuhabirKendine Muhabir - Hasan Köksoy
Kendine Muhabir - Hasan Köksoy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© Fotoğraf : YouTube / Kendine Muhabir
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'Kendine Muhabir' isimli YouTube kanalı üzerinden sokak röportajları yayınlayan Hasan Köksoy, yaptığı bir röportajın ardından tutuklandı.
Antalya’da 'Kendine Muhabir' isimli YouTube kanalında sokak röportajları yayınlayan Hasan Köksoy, yaptığı bir röportajın ardından gözaltına alındı.
Köksoy, gözaltına alındığını Twitter hesabından "Yayınladığım bir röportajdan dolayı dün geceyi nezarette geçirdim. Az önce savcı karşısına çıktım ve tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevketti. Röportajı veren şahıs tutuklanmış" ifadeleriyle duyurdu.
Köksoy'un avukatı Ömer Furkan Dağ, müvekkilinin tutuklandığını duyurdu.
"Müvekkil @KendineMuhabir yapmış olduğu bir röportaj nedeniyle hakkında tutuklama kararı verilmiştir" diyen avukat Dağ, "Hukuki haklarımızı elbette kullanacağız, ancak bilinmelidir ki; bu karar hukuki değil, siyasidir!" ifadelerini kullandı.
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