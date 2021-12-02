https://tr.sputniknews.com/20211202/yunanistanda-ilk-kez-kovid-19un-omicron-varyantina-rastlandi-1051372603.html

Yunanistan'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı

Yunanistan'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı

Yunanistan'da Kovid-19 Omicron varyantına ilk kez Girit Adası'nda rastlandığı bildirildi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T14:39+0300

2021-12-02T14:39+0300

2021-12-02T14:40+0300

koronavirüs

yunanistan

kovid-19

varyant

omicron

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Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yaptığı açıklamada Kovid-19'un Omicron varyantını taşıdığı tespit edilen kişinin 26 Kasım'da ülkeye giriş yaptığını, ilk semptomların ardından 29 Kasım'da yapılan testte hastanın Kovid-19 taşıdığının belirlendiğini kaydetti.Hastanın Güney Afrika'dan geldiğini bildiren Plevris, hastanın ve yakın temaslı olduğu kişilerin karantina altına alındığını belirtti.5-11 yaş aralığındaki çocuklar için de Kovid-19 aşısı başlayacakPlevris, Bilim Kurulu'nun 5-11 yaş aralığındaki çocukların da Kovid-19 aşısı olması yönünde görüş bildirdiğini söyleyerek, çocuklar için yapılacak aşıların Yunanistan'a Aralık sonunda ulaşacağını duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20211118/yunanistan-kovid-19-salginiyla-mucadelede-kisitlamalari-artirma-karari-aldi-1050942996.html

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yunanistan, kovid-19, varyant, omicron