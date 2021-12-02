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Yunanistan'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı
Yunanistan'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı
Yunanistan'da Kovid-19 Omicron varyantına ilk kez Girit Adası'nda rastlandığı bildirildi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-02T14:39+0300
2021-12-02T14:40+0300
koronavirüs
yunanistan
kovid-19
varyant
omicron
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Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yaptığı açıklamada Kovid-19'un Omicron varyantını taşıdığı tespit edilen kişinin 26 Kasım'da ülkeye giriş yaptığını, ilk semptomların ardından 29 Kasım'da yapılan testte hastanın Kovid-19 taşıdığının belirlendiğini kaydetti.Hastanın Güney Afrika'dan geldiğini bildiren Plevris, hastanın ve yakın temaslı olduğu kişilerin karantina altına alındığını belirtti.5-11 yaş aralığındaki çocuklar için de Kovid-19 aşısı başlayacakPlevris, Bilim Kurulu'nun 5-11 yaş aralığındaki çocukların da Kovid-19 aşısı olması yönünde görüş bildirdiğini söyleyerek, çocuklar için yapılacak aşıların Yunanistan'a Aralık sonunda ulaşacağını duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211118/yunanistan-kovid-19-salginiyla-mucadelede-kisitlamalari-artirma-karari-aldi-1050942996.html
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yunanistan, kovid-19, varyant, omicron

Yunanistan'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı

14:39 02.12.2021 (güncellendi: 14:40 02.12.2021)
© REUTERS / LOUIZA VRADIYunanistan'da Kovid-19 salgını
Yunanistan'da Kovid-19 salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / LOUIZA VRADI
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Yunanistan'da Kovid-19 Omicron varyantına ilk kez Girit Adası'nda rastlandığı bildirildi.
Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yaptığı açıklamada Kovid-19'un Omicron varyantını taşıdığı tespit edilen kişinin 26 Kasım'da ülkeye giriş yaptığını, ilk semptomların ardından 29 Kasım'da yapılan testte hastanın Kovid-19 taşıdığının belirlendiğini kaydetti.
Hastanın Güney Afrika'dan geldiğini bildiren Plevris, hastanın ve yakın temaslı olduğu kişilerin karantina altına alındığını belirtti.

5-11 yaş aralığındaki çocuklar için de Kovid-19 aşısı başlayacak

Plevris, Bilim Kurulu'nun 5-11 yaş aralığındaki çocukların da Kovid-19 aşısı olması yönünde görüş bildirdiğini söyleyerek, çocuklar için yapılacak aşıların Yunanistan'a Aralık sonunda ulaşacağını duyurdu.
Yunanistan - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
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