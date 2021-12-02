https://tr.sputniknews.com/20211202/yuzde-100-zam-istenmisti-bakan-kurum-poset-fiyatlarinda-artis-olmayacagini-acikladi-1051376277.html

Yüzde 100 zam istenmişti: Bakan Kurum, poşet fiyatlarında artış olmayacağını açıkladı

Yüzde 100 zam istenmişti: Bakan Kurum, poşet fiyatlarında artış olmayacağını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı toplantısında alınan kararla plastik poşetlerin fiyatlarının aynı kalmasına karar verildi. 02.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-02T16:32+0300

2021-12-02T16:32+0300

2021-12-02T16:32+0300

türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı

murat kurum

poşet

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TBMM Ambalaj Komisyonu Plastik Poşet Alt Komisyonu, 2022 yılı plastik poşetlerin satış ücretlerinin belirlenmesi ve uygulamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunulması gündemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplandı. Sektör temsilcilerinin görüşlerinin de yer aldığı komisyon raporunu inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, poşet ücretlerinin 25 kuruş ile sabit tutulması kararını verdi.2019 yılında başlatılan uygulama dâhilinde plastik poşetler adet başına ve vergiler dâhil olmak üzere 25 kuruştan satılıyordu. Söz konusu tutar 2020 ve 2021 yıllarında da değişiklik yapılmadan 25 kuruş olarak uygulanmaya devam edilmişti.Türkiye’nin önde gelen zincir marketleri, yeniden değerlendirme oranları ile birlikte 25 kuruşluk poşet ücretinin tamamının artık devlete kalacağını belirterek plastik poşet fiyatlarına yüzde 100 zam istemişti.Poşet kullanımında yüzde 75’lik azalma görüldü2019 ve 2020 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzde 75’lik azalma görülürken, ücretli poşet uygulamasıyla bugüne kadar plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu azalmayla ülkede plastik poşet üretimi için gerekli plastik hammadde ithalinin de önüne geçilirken, yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf sağlandı. Uygulamanın amaçlarından olan “sera gazı salınımının azaltılması” noktasında ise 14 bin 640 ton sera gazı salımına engel olundu. 2021 yılı sona erdiğinde uygulama öncesine göre poşet kullanımında azalış oranının yüzde 65 olması öngörülüyor. Kısmi artışın nedeninin ise korona virüs salgınında ortaya çıkan hijyen kaygısı olduğu değerlendiriliyor.2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 13’üncü maddesinde yer alan “Plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir” hükmü çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlanarak, 1 Ocak 2019 tarihinde plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması başlatılmıştı. Plastik poşetlerin tüketicilere satış birim ücretlerinin belirlenmesinde, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde yer alan “Plastik torbalara uygulanacak ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak bakanlık tarafından belirlenir ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini korur” hükmü esas alınıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211201/marketler-posete-yuzde-100-zam-istiyor-1051333691.html

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çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum, poşet