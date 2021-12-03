https://tr.sputniknews.com/20211203/14-yasindaki-cocuk-kolunu-isiran-kopek-baliginin-burnunu-sikarak-saldiridan-kurtuldu-1051426648.html

14 yaşındaki çocuk, kolunu ısıran köpek balığının burnunu sıkarak saldırıdan kurtuldu

14 yaşındaki çocuk, kolunu ısıran köpek balığının burnunu sıkarak saldırıdan kurtuldu

Meksika’da 14 yaşındaki bir çocuk dalış yaptığı sırada köpek balığı saldırısına uğradı. Köpekbalığı tarafından kolu ısırılan genç, saldırıdan köpek balığının... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T20:29+0300

2021-12-03T20:29+0300

2021-12-03T21:07+0300

yaşam

meksika

çocuk

köpekbalığı

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Meksika’nın Quintana Roo eyaletindeki Mahahual şehrinde 14 yaşındaki David Rodriguez isimli çocuk, balık avlamak için dalış yaptığı sırada köpek balığı saldırısına uğradı. Köpe kbalığı tarafından kolu ısırılan çocuk, saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Hastaneye kaldırılan çocuğun, kolundaki bazı kaslarda doku kaybı ve tendonlarında hasar tespit edildi. Rodriguez’in annesi Margarita Cortes Valenzuela yaptığı açıklamada, oğlunun yıllardır dalış tutkusu olduğunu ve de ek gelir sağlamak amacıyla dalarak balık avladığını ifade ederken, saldırı sırasında oğlunun daha önce izlediği belgeselleri hatırlayarak köpek balığının burnunu sıkarak kurtulduğunu belirtti. Şu anda sadece antibiyotik ve ağrı kesici tedavisi alan Rodriguez için doktorlar, plastik cerrahi operasyon gerektiğini belirtti. Quintana Roo’da uygulanmayan bu operasyon için gencin başka bir eyalete gitmesi gerekiyor. Bu nedenle gencin ailesi ve yakınları ulaşım ve operasyon masraflarını karşılamak amacıyla yardım kampanyası başlattı.

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meksika, çocuk, köpekbalığı