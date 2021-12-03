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https://tr.sputniknews.com/20211203/1900-yillik-mezar-tasini-satmaya-calisan-5-kisi-yakalandi-1051426148.html
1900 yıllık mezar taşını satmaya çalışan 5 kişi yakalandı
1900 yıllık mezar taşını satmaya çalışan 5 kişi yakalandı
Aydın'da, 1900 yıl öncesine ait yaklaşık 1 ton ağırlığındaki mezar taşını satmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına aldı. Mezar taşı incelenmek üzere Aydın Müze... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T20:10+0300
2021-12-03T20:10+0300
2021-12-03T20:10+0300
türkiye
aydın
mezar
mezar taşı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin Ortaklar Mahallesi'nde tarihi bir mezar taşını satmaya çalıştığı yönünde ihbar aldı.Müşteri gibi davranan jandarma ekipleri, şüphelilerle iletişime geçti.Mezar taşını çıkarırlarken yakalandılarJandarma, buluşma yerinin ardından bu kişilerle mezar taşının gömülü olduğu Dağyeniköy Mahallesi'ne gitti.Jandarma ekipleri, mezar taşının çıkartıldığı esnada H.E, K.E, A.E, İ.K. ve E.İ'yi gözaltına aldı.Aydın Müze Müdürlüğü'ne götürüldüYaklaşık 1 ton ağırlığındaki mezar taşı incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.Roma dönemine ait olan ve üzerinde kabartma bulunan taşın 1900 yıllık olduğu belirtildi.
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aydın, mezar, mezar taşı
1900 yıllık mezar taşını satmaya çalışan 5 kişi yakalandı
Aydın'da, 1900 yıl öncesine ait yaklaşık 1 ton ağırlığındaki mezar taşını satmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına aldı. Mezar taşı incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin Ortaklar Mahallesi'nde tarihi bir mezar taşını satmaya çalıştığı yönünde ihbar aldı.
Müşteri gibi davranan jandarma ekipleri, şüphelilerle iletişime geçti.
Mezar taşını çıkarırlarken yakalandılar
Jandarma, buluşma yerinin ardından bu kişilerle mezar taşının gömülü olduğu Dağyeniköy Mahallesi'ne gitti.
Jandarma ekipleri, mezar taşının çıkartıldığı esnada H.E, K.E, A.E, İ.K. ve E.İ'yi gözaltına aldı.
Aydın Müze Müdürlüğü'ne götürüldü
Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki mezar taşı incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.
Roma dönemine ait olan ve üzerinde kabartma bulunan taşın 1900 yıllık olduğu belirtildi.