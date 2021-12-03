https://tr.sputniknews.com/20211203/1900-yillik-mezar-tasini-satmaya-calisan-5-kisi-yakalandi-1051426148.html

1900 yıllık mezar taşını satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

1900 yıllık mezar taşını satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

Aydın'da, 1900 yıl öncesine ait yaklaşık 1 ton ağırlığındaki mezar taşını satmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına aldı. Mezar taşı incelenmek üzere Aydın Müze... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T20:10+0300

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türkiye

aydın

mezar

mezar taşı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin Ortaklar Mahallesi'nde tarihi bir mezar taşını satmaya çalıştığı yönünde ihbar aldı.Müşteri gibi davranan jandarma ekipleri, şüphelilerle iletişime geçti.Mezar taşını çıkarırlarken yakalandılarJandarma, buluşma yerinin ardından bu kişilerle mezar taşının gömülü olduğu Dağyeniköy Mahallesi'ne gitti.Jandarma ekipleri, mezar taşının çıkartıldığı esnada H.E, K.E, A.E, İ.K. ve E.İ'yi gözaltına aldı.Aydın Müze Müdürlüğü'ne götürüldüYaklaşık 1 ton ağırlığındaki mezar taşı incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.Roma dönemine ait olan ve üzerinde kabartma bulunan taşın 1900 yıllık olduğu belirtildi.

türkiye

aydın

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aydın, mezar, mezar taşı