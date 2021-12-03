YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
2021’in en popüler emojileri belli oldu
14:45 03.12.2021 (güncellendi: 15:21 03.12.2021)
© AFP 2021 / MIGUEL MEDINAEmoji
© AFP 2021 / MIGUEL MEDINA
Engadget’in haberine göre, 2021’in en popüler emojileri belli oldu. Kullanımda bulunan yüzlerce emoji içinden ilk onu belirlendi.
Daha çok genç nesilin kullandığı emojiler, özellikle yazılı iletişimin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Peki, 2021’de dünyada en çok hangi emojiler kullanıldı. Yanıtı haberimizde.
En çok kullanılan ilk 10 emoji şöyle:
🤣 - Gülmekten yerde yuvarlanan yüz
👍 - 'Onay' anlamına gelen başparmak emojisi
😭 - Yüksek sesle ağlayan yüz
🙏 - İki elini birleştirerek dua etmek
😘 - Öpücükle kalp üfleyen yüz
🥰 - Üç kalple birlikte gülümseyen yüz
😍 - Gözleri aşkla gülen yüz
😊 - Gülerken kısılmış yüz