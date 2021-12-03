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3.5 yıldır kayıptı: İskeleti denizde aküye bağlı halde bulundu
3.5 yıldır kayıptı: İskeleti denizde aküye bağlı halde bulundu
Aydın Didim'de arkadaşı Süleyman Uçar ile birlikte denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Ahmet Sakak'ın, 3.5 yıl sonra denizin dibinde iskeleti... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T12:31+0300
2021-12-03T12:31+0300
türkiye
aydın
didim
balıkçı
tekne
ceset
balıkçı gemisi
akü
balık
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Didim ilçesi Akbük Mahallesinde 11 Mart 2017 tarihinde Ahmet Sakak ile arkadaşı Süleyman Uçar tekneyle denize açıldı. Uçar, Akbük Limanı’na geri dönerken Sakak'tan ise haber alınamadı.Sakak’ın nişanlısı Özlem Karademir ile yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Sakak’ın arkadaşı Uçar’ı gözaltına aldı. Uçar, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda Ahmet Sakak’ın izine ulaşılamadı.Patlıcan avcıları tesadüfen bulduAkbük açıklarına 2 ay önce deniz patlıcanı avına çıkanlar, denizin dibinde kafatası gördü. Kıyıya çıkan avcılar, Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdi, ekipler de durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.Dalgıçlar tarafından yapılan çalışmayla iskeletin yeri tespit edildi. Aküye telle bağlı olduğu belirlenen iskelet, çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan DNA testinde iskeletin kayıp Ahmet Sakak’a ait olduğu belirlendi.Arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandıBu gelişme üzerine polis, aynı gün denize birlikte açıldıkları arkadaşı Süleyman Uçar’ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, bir gemide çalıştığı ve yurt dışından Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen Uçar’ı gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Uçar, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211117/akdenizi-gecmeye-calisan-gocmen-teknesinde-10-kisinin-cesedi-bulundu--1050895163.html
https://tr.sputniknews.com/20211114/karadenize-atilan-copler-balikci-barinaklarina-birikiyor-her-firtina-sonrasi-manzara-bu-1050782984.html
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aydın, didim, balıkçı, tekne, ceset, balıkçı gemisi, akü, balık

3.5 yıldır kayıptı: İskeleti denizde aküye bağlı halde bulundu

12:31 03.12.2021
© DHA3.5 yıldır kayıptı: İskeleti denizde aküye bağlı halde bulundu
3.5 yıldır kayıptı: İskeleti denizde aküye bağlı halde bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© DHA
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Aydın Didim'de arkadaşı Süleyman Uçar ile birlikte denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Ahmet Sakak'ın, 3.5 yıl sonra denizin dibinde iskeleti bulundu
Didim ilçesi Akbük Mahallesinde 11 Mart 2017 tarihinde Ahmet Sakak ile arkadaşı Süleyman Uçar tekneyle denize açıldı. Uçar, Akbük Limanı’na geri dönerken Sakak'tan ise haber alınamadı.
Sakak’ın nişanlısı Özlem Karademir ile yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Sakak’ın arkadaşı Uçar’ı gözaltına aldı. Uçar, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda Ahmet Sakak’ın izine ulaşılamadı.

Patlıcan avcıları tesadüfen buldu

Akbük açıklarına 2 ay önce deniz patlıcanı avına çıkanlar, denizin dibinde kafatası gördü. Kıyıya çıkan avcılar, Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdi, ekipler de durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.
Dalgıçlar tarafından yapılan çalışmayla iskeletin yeri tespit edildi. Aküye telle bağlı olduğu belirlenen iskelet, çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan DNA testinde iskeletin kayıp Ahmet Sakak’a ait olduğu belirlendi.
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Arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Bu gelişme üzerine polis, aynı gün denize birlikte açıldıkları arkadaşı Süleyman Uçar’ı yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, bir gemide çalıştığı ve yurt dışından Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen Uçar’ı gözaltına aldı.
Suçlamaları kabul etmeyen Uçar, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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