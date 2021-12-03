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ABD Temsilciler Meclisi'nden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay
ABD Temsilciler Meclisi'nden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay
ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T03:21+0300
2021-12-03T03:21+0300
dünya
abd
joe biden
abd temsilciler meclisi
tasarı
federal hükümet
senato
bütçe
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Amerikan federal hükümetine 18 Şubat'a kadar finansman sağlayacak tasarı, 212'ye karşı 221 oyla kabul edildi. Söz konusu tasarıyı Cumhuriyetçilerden yalnızca bir üye destekledi.Ülkede 2021 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen geçici bütçenin süresinin dolmasına çok az bir zaman kalırken Temsilciler Meclisinden geçen yeni tasarının bir sonraki durağı Senato olacak.Federal hükümetin 3 Aralık'ta kapanmasını önlemeyi amaçlayan geçici bütçe tasarısı, ABD Senatosunda da onaylanması halinde yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.Tasarının, Senato'da Biden yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı zorunluluklarına karşı çıkan bir grup Cumhuriyetçinin engeliyle karşılaşıp karşılaşmayacağı belirsizliğini korurken, cuma gece yarısına kadar yasalaşmaması halinde hükümet kısmi bir kapanmayla karşı karşıya kalacak.Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.
https://tr.sputniknews.com/20211116/abd-baskani-biden-1-trilyon-dolarlik-altyapi-paketini-imzaladi-1050835456.html
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abd, joe biden, abd temsilciler meclisi, tasarı, federal hükümet, senato, bütçe

ABD Temsilciler Meclisi'nden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

03:21 03.12.2021
© REUTERS / TOM BRENNERABD Temsilciler Meclisi
ABD Temsilciler Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / TOM BRENNER
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ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.
Amerikan federal hükümetine 18 Şubat'a kadar finansman sağlayacak tasarı, 212'ye karşı 221 oyla kabul edildi. Söz konusu tasarıyı Cumhuriyetçilerden yalnızca bir üye destekledi.
Ülkede 2021 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen geçici bütçenin süresinin dolmasına çok az bir zaman kalırken Temsilciler Meclisinden geçen yeni tasarının bir sonraki durağı Senato olacak.
Federal hükümetin 3 Aralık'ta kapanmasını önlemeyi amaçlayan geçici bütçe tasarısı, ABD Senatosunda da onaylanması halinde yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.
Tasarının, Senato'da Biden yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı zorunluluklarına karşı çıkan bir grup Cumhuriyetçinin engeliyle karşılaşıp karşılaşmayacağı belirsizliğini korurken, cuma gece yarısına kadar yasalaşmaması halinde hükümet kısmi bir kapanmayla karşı karşıya kalacak.
Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.
ABD Başkanı Joe Biden, ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
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ABD Başkanı Biden 1 trilyon dolarlık altyapı paketini imzaladı
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