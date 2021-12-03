https://tr.sputniknews.com/20211203/abd-temsilciler-meclisinden-hukumetin-kapanmasini-onleyecek-gecici-butce-tasarisina-onay-1051399208.html

ABD Temsilciler Meclisi'nden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

ABD Temsilciler Meclisi'nden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T03:21+0300

2021-12-03T03:21+0300

2021-12-03T03:21+0300

dünya

abd

joe biden

abd temsilciler meclisi

tasarı

federal hükümet

senato

bütçe

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Amerikan federal hükümetine 18 Şubat'a kadar finansman sağlayacak tasarı, 212'ye karşı 221 oyla kabul edildi. Söz konusu tasarıyı Cumhuriyetçilerden yalnızca bir üye destekledi.Ülkede 2021 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen geçici bütçenin süresinin dolmasına çok az bir zaman kalırken Temsilciler Meclisinden geçen yeni tasarının bir sonraki durağı Senato olacak.Federal hükümetin 3 Aralık'ta kapanmasını önlemeyi amaçlayan geçici bütçe tasarısı, ABD Senatosunda da onaylanması halinde yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.Tasarının, Senato'da Biden yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı zorunluluklarına karşı çıkan bir grup Cumhuriyetçinin engeliyle karşılaşıp karşılaşmayacağı belirsizliğini korurken, cuma gece yarısına kadar yasalaşmaması halinde hükümet kısmi bir kapanmayla karşı karşıya kalacak.Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

https://tr.sputniknews.com/20211116/abd-baskani-biden-1-trilyon-dolarlik-altyapi-paketini-imzaladi-1050835456.html

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