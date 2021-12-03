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https://tr.sputniknews.com/20211203/adayligi-reddedilmisti-libyada-mahkeme-seyfulislam-kaddafinin-itirazini-kabul-etti--1051396466.html
Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık adaylığının önü açıldı
Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık adaylığının önü açıldı
Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam’ın 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimlerde adaylığının reddine ilişkin itirazı mahkeme... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T00:38+0300
2021-12-03T00:40+0300
dünya
libya
muammer kaddafi
seyfülislam kaddafi
seçim
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Libya merkezli Panaroma televizyonu, Sebhe kenti Temyiz Mahkemesinin Seyfülislam Kaddafi’nin itirazını kabul ettiğini ve Seyfülislam’ın başkanlık seçimleri için aday olmasının önünün açıldığını bildirdi.Kaddafi, 14 Kasım’da Sebhe kentindeki Yüksek Seçim Komisyonu şubesine giderek başkanlık seçimlerine resmen adaylık başvurusunda bulunmuştu.Libya yargısının, 24 Kasım’da Seyfülislam Kaddafi hakkında nihai yargı kararı olduğu için başkanlık seçimlerine yönelik adaylık başvurusunu reddettiği duyurulmuştu.Tartışmalı seçimlerLibya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.
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libya, muammer kaddafi, seyfülislam kaddafi, seçim

Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık adaylığının önü açıldı

00:38 03.12.2021 (güncellendi: 00:40 03.12.2021)
© İHA / SABRI ELMHEDWIMuammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam
Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© İHA / SABRI ELMHEDWI
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Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam’ın 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimlerde adaylığının reddine ilişkin itirazı mahkeme tarafından kabul edildi.
Libya merkezli Panaroma televizyonu, Sebhe kenti Temyiz Mahkemesinin Seyfülislam Kaddafi’nin itirazını kabul ettiğini ve Seyfülislam’ın başkanlık seçimleri için aday olmasının önünün açıldığını bildirdi.
Kaddafi, 14 Kasım’da Sebhe kentindeki Yüksek Seçim Komisyonu şubesine giderek başkanlık seçimlerine resmen adaylık başvurusunda bulunmuştu.
Libya yargısının, 24 Kasım’da Seyfülislam Kaddafi hakkında nihai yargı kararı olduğu için başkanlık seçimlerine yönelik adaylık başvurusunu reddettiği duyurulmuştu.

Tartışmalı seçimler

Libya'da seçimler için zaman daralırken, Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.
TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı.
Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve Devlet Yüksek Konseyine başvurmaksızın çıkardığı bu kanun, Konsey tarafından reddedilmişti.
TM, 4 Ekim'de tek taraflı çıkardığı bir başka kanunla, parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden bir ay sonra yapılacağını duyurmuştu.
BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, her iki seçimin de 24 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.
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