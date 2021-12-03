https://tr.sputniknews.com/20211203/altindan-yapilan-yuz-yillik-saatin-degeri-10-bin-dolar-1051415542.html

Altından yapılan 100 yıllık saatin değeri 10 bin dolar

Altından yapılan 100 yıllık saatin değeri 10 bin dolar

Bursa'da antikacıda satışa çıkarılan 100 yıllık altın saat, 10 bin dolar fiyatla satışa çıktı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T15:19+0300

2021-12-03T15:19+0300

2021-12-03T15:19+0300

yaşam

euro

altın

dolar

saat

dolar/tl

euro/tl

antika

satış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051415507_0:439:2730:1975_1920x0_80_0_0_1b9f62f68304509631fd63531f8003f6.jpg

Uzun yıllardır antikacılıkla uğraşan Nuri Yıldırım, uzun uğraşlar sonucu elde ettiği 18 ayar altından yapılmış 100 yıllık saati rekor fiyatla satışa çıkarttı. Yıldırım, kasası ve kordonu tamamen altın olan 100 yıllık İsviçre menşeli saati 10 bin dolardan satışa çıkarttı. Antikacının dükkanında en nadide ürün olan saat meraklılarını bekliyor. 10 bin dolar verecek olan 100 yıllık altın saatin sahibi olacak.Dedesinin de antikacı olduğunu ifade eden Nuri Yıldırım, "20 yıldır antika alıp satıyorum. En son elime 100 yıllık 18 ayar altından yapılmış bu saat geçti. Saatin kordonu ve kasası 80 gram altından yapılmış. Çok nadide bir parça. Bu saati 10 bin dolardan satışa çıkarttım, meraklılarını bekliyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211201/gram-altin-767-ceyrek-altin-1260-tl-1051321687.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

euro, altın, dolar, saat, dolar/tl, euro/tl, antika, satış