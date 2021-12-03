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https://tr.sputniknews.com/20211203/ankarada-9-kilo-190-gram-uyusturucu-ele-gecirildi-1051400501.html
Ankara'da 9 kilo 190 gram uyuşturucu ele geçirildi
Ankara'da 9 kilo 190 gram uyuşturucu ele geçirildi
Ankara'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 190 gram eroin ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T07:02+0300
2021-12-03T07:02+0300
2021-12-03T07:00+0300
türkiye
ankara
operasyon
uyuşturucu
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Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.Ekipler, Çiğdemtepe Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde şüphe üzerine durdurdukları Saeyd Ahmed A'nın (24) üst aramasında 10 gram eroin ele geçirdi.Saeyd Ahmed A'nın sorgusunda, uyuşturucu maddeyi Miraç A'dan aldığını söylemesi üzerine ekipler, söz konusu şüpheliyi Keçiören'e bağlı Bağlum bölgesinde yakaladı.Üzerinden 260 gram eroin çıkan Miraç A'nın evinde de arama yapan ekipler 8 kilo 920 gram eroin daha buldu.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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ankara, operasyon, uyuşturucu
Ankara'da 9 kilo 190 gram uyuşturucu ele geçirildi
Ankara'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 190 gram eroin ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Yenimahalle
Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler,
Çiğdemtepe Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde şüphe üzerine durdurdukları Saeyd Ahmed A'nın (24) üst aramasında 10 gram eroin ele geçirdi. Saeyd Ahmed A'nın sorgusunda, uyuşturucu maddeyi Miraç A'dan aldığını söylemesi üzerine ekipler, söz konusu şüpheliyi Keçiören'e bağlı Bağlum bölgesinde yakaladı.
Üzerinden 260 gram eroin çıkan
Miraç A'nın evinde de arama yapan ekipler 8 kilo 920 gram eroin daha buldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.