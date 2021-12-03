Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211203/ankarada-9-kilo-190-gram-uyusturucu-ele-gecirildi-1051400501.html
Ankara'da 9 kilo 190 gram uyuşturucu ele geçirildi
Ankara'da 9 kilo 190 gram uyuşturucu ele geçirildi
Ankara'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 190 gram eroin ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T07:02+0300
2021-12-03T07:00+0300
türkiye
ankara
operasyon
uyuşturucu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051400476_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3cfefe1ffc647208c4e0677fe2cbd1da.jpg
Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.Ekipler, Çiğdemtepe Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde şüphe üzerine durdurdukları Saeyd Ahmed A'nın (24) üst aramasında 10 gram eroin ele geçirdi.Saeyd Ahmed A'nın sorgusunda, uyuşturucu maddeyi Miraç A'dan aldığını söylemesi üzerine ekipler, söz konusu şüpheliyi Keçiören'e bağlı Bağlum bölgesinde yakaladı.Üzerinden 260 gram eroin çıkan Miraç A'nın evinde de arama yapan ekipler 8 kilo 920 gram eroin daha buldu.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051400476_84:0:564:360_1920x0_80_0_0_28ac64c2aad921ff5acf4b24408a9647.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, operasyon, uyuşturucu

Ankara'da 9 kilo 190 gram uyuşturucu ele geçirildi

07:02 03.12.2021
© AAAnkara'da 9 kilo 190 gram uyuşturucu ele geçirildi
Ankara'da 9 kilo 190 gram uyuşturucu ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AA
Abone ol
Ankara'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 190 gram eroin ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Yenimahalle Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, Çiğdemtepe Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde şüphe üzerine durdurdukları Saeyd Ahmed A'nın (24) üst aramasında 10 gram eroin ele geçirdi.
Saeyd Ahmed A'nın sorgusunda, uyuşturucu maddeyi Miraç A'dan aldığını söylemesi üzerine ekipler, söz konusu şüpheliyi Keçiören'e bağlı Bağlum bölgesinde yakaladı.
Üzerinden 260 gram eroin çıkan Miraç A'nın evinde de arama yapan ekipler 8 kilo 920 gram eroin daha buldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:43CHP 'yoksulluk haritası' çıkarıyor
07:28Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken devrildi
07:02Ankara'da 9 kilo 190 gram uyuşturucu ele geçirildi
06:41Lodos geri dönüyor: Meteoroloji sarı kodlu uyarı verdi
06:24Dost veya müttefik devletlere yardım limiti 50 milyon TL olarak belirlendi
05:37BM Libya Özel Temsilcisi'nden 'ülkenin güvenliğini tehdit edenlere yaptırım' uyarısı
05:19Manchester United, Premier Lig'de 3 maç sonra kazandı
04:47ABD'de siyah genci suçsuz yere öldüren polise cinayet davası
04:18IŞİD'in Mahmur'da düzenlediği saldırıda 7 Peşmerge ve 3 sivil öldü
03:55ABD yönetiminden çip üreticisi Nvidia'nın Arm'ı satın almasını engellemek için dava
03:21ABD Temsilciler Meclisi'nden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay
03:06Kasım ayında en çok sivri biber fiyatı arttı
02:54OPEC+ grubu günlük 400 bin varillik üretim artışı planına devam edecek
02:46Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
02:35Fitch, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10.5'e yükseltti
02:25Donetsk: Ukrayna ordusu iki köye ağır silahlarla ateş açtı
02:19Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
02:14Maske uyarısı yapan market çalışanlarına silah çeken zanlının, 41 ayrı suçtan kaydı çıktı
01:57Rusya'dan NATO'ya İttifak'ın doğuya doğru genişlemesini dışlayan bir anlaşma yapma önerisi
01:51Biden kış aylarında Kovid-19 ile mücadele planını açıkladı