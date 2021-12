https://tr.sputniknews.com/20211203/aralik-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1051403622.html

Aralık ayı kira artış oranı belli oldu

Aralık ayı kira artış oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T10:40+0300

2021-12-03T10:40+0300

2021-12-03T10:39+0300

ekonomi

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

zam

konut

kira

tüfe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049382094_0:0:1369:770_1920x0_80_0_0_f9431c9be14166238504ee52ae3078b1.png

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17.71 oldu.Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17.71 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3.51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19.82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.71 artış gerçekleşti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tüketici fiyat endeksi (tüfe), zam, konut, kira, tüfe