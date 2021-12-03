https://tr.sputniknews.com/20211203/arastirma-dunyanin-en-saglam-icicileri-avustralyalilar-1051412940.html

Anket: Dünyanın 'en sağlam içicileri' Avustralyalılar

Anket: Dünyanın 'en sağlam içicileri' Avustralyalılar

Her yıl yapılan uluslararası ankete göre, Avustralyalılar 2020’de başka ülkelerdeki insanların neredeyse iki katı alkol tüketerek dünyanın en sağlam içicileri... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T14:44+0300

2021-12-03T14:44+0300

2021-12-03T14:46+0300

dünya

avustralya

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alkol

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Dünya çapında 22 ülkeden 32 binden fazla kişiyle yapılan 2021 Küresel Uyuşturucu Anketi’ne (GDS) göre araştırmaya katılan Avustralyalılar yılda yaklaşık 27 defa zil zurna sarhoş oldu. Küresel çapta bu sayı yılda 14. Katılımcılara, alkol aldıktan sonra fiziksel ve zihinsel yeteneklerinde denge, konuşmasında bozulma, odaklanmada ne gibi zorluklar yaşadıklarına dair sorular yöneltildi. Sorulara verilen cevaplara göre, oranlar karşılaştırıldı.İskandinav ülkelerinden Danimarka ve Finlandiya yılda 24 kez ile Avustralya'nın peşinden ikinci sırayı paylaşırken ABD yılda ortalama 23 kez ile üçüncü, İngiltere 22.5 kez ile dördüncü, Kanada da 22 kez ile beşinci oldu. Son sırada ise Meksika var. Avustralyalı kadınlar, erkekleri geçtiAvustralyalı kadınlar, erkeklerden daha sık alkol tüketerek ülkedeki erkeklerin en sağlam içici olduğuna dair klişeleri de yıkmış oldu.Alkole bağlı hastaneye yatışlarda ise Avustralyalılar 'ciddi tıbbi yardım'a başvurma açısından Finler ile birinciliği paylaştı. Her iki ülkede de alkol sonrası tıbbi yardıma ihtiyaç duyanların sayısı küresel ortalamanın neredeyse 3 katı. Bu durum da Kovid-19 salgınından etkilenen kamu sağlığı sisteminde ayrı bir yük oluşturdu.Ertesi gün gelen pişmanlık: 'Keşke o kadar hızlı içmeseydim'Ankete göre Avustralyalı alkol severlerin dörtte biri, sarhoşluklarının ardından pişmanlık yaşadı, dörtte üçü ise ertesi gün 'Keşke hızlı içmeseydim’ pişmanlığı yaşadı. Ertesi gün pişmanlığı yaşayan bir diğer halk olan İrlandalıların dörtte birinden fazlası da daha az içen veya hiç içmeyen insanlar olmayı istediklerini dile getirdi. Anket sonuçlarını yorumlayan araştırmacı Monica Barratt, The Latch’e verdiği görüşte, Avustralya'daki çoğu bölgenin geçen yıl diğer ülkelerde görülen kapsamlı karantinaları uygulamaya koymadığı için insanların sık sık bira içmek için barlara ve publara gittiğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20211029/ben-alkol-kullanmam-dedi-109-promil-alkollu-cikti-1050315432.html

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avustralya, bira, alkol, abd, ingiltere, kanada, meksika, irlanda, danimarka, araştırma, koronavirüs