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Aslıhan Gürbüz, sistematik tacize tepki verdi: 'Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var!'
Aslıhan Gürbüz, sistematik tacize tepki verdi: 'Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var!'
Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, kendisini ve yakın çevresini taciz eden kişiye sosyal medyadan tepki gösterdi. Gürbüz, "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T17:59+0300
2021-12-03T17:59+0300
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instagram
taciz
oyuncu
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Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerle yıldızı parlayan ve son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Aslıhan Gürbüz, kendisini sistematik olarak taciz eden kişiye sosyal medyadan tepki gösterdi. Instagram hesabından açıklama yapan Gürbüz, "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun?" ifadelerini kullandı.Gürbüz, tacizciye, "Ben mesajları okumadan siliyorum, boşa uğraşıyorsun" sözleriyle seslendi.
https://tr.sputniknews.com/20201210/kadinlarin-ifsalari-yaptirima-donustu-1043374642.html
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instagram, taciz, oyuncu

Aslıhan Gürbüz, sistematik tacize tepki verdi: 'Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var!'

17:59 03.12.2021
© INSTAGRAM/Aslıhan GürbüzAslıhan Gürbüz
Aslıhan Gürbüz - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© INSTAGRAM/Aslıhan Gürbüz
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Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, kendisini ve yakın çevresini taciz eden kişiye sosyal medyadan tepki gösterdi. Gürbüz, "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun?" dedi.
Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerle yıldızı parlayan ve son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Aslıhan Gürbüz, kendisini sistematik olarak taciz eden kişiye sosyal medyadan tepki gösterdi.

Instagram hesabından açıklama yapan Gürbüz, "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun?" ifadelerini kullandı.

Gürbüz, tacizciye, "Ben mesajları okumadan siliyorum, boşa uğraşıyorsun" sözleriyle seslendi.

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