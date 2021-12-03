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https://tr.sputniknews.com/20211203/avrupa-merkez-bankasi-baskani-lagarde-faiz-oranlarinin-gelecek-yil-yukseltilmesi-cok-muhtemel-degil-1051429510.html
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Faiz oranlarının gelecek yıl yükseltilmesi çok muhtemel değil
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Faiz oranlarının gelecek yıl yükseltilmesi çok muhtemel değil
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, gelecek yıl Euro Bölgesi'nde faiz artırımının çok muhtemel olmadığını söyledi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T22:00+0300
2021-12-03T22:00+0300
ekonomi
christine lagarde
enflasyon
euro bölgesi
avrupa merkez bankası (ecb)
faiz
kovid-19
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Reuters ajansı tarafından düzenlenen bir etkinlikte soruları yanıtlayarak Kovid-19'un ekonomiye etkisi, enflasyon ve Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Lagarde, artan belirsizlik nedeniyle piyasaların yönlendirmeye ihtiyacı olduğu için ECB'nin, politika belirleme kararını ertelememesi gerektiğini belirtti.ECB politikasının çok açık bir şekilde açıklanmasının önemini vurgulayan Lagarde, "Uzun vadeli taahhütlerde bulunmadan netlik kazandırmanın yolları var" dedi.Euro Bölgesi'nde gelecek yıl faiz artırımının çok muhtemel olmadığını belirten Lagarde, koşulların oluşması halinde faiz artırımı konusunda ECB'nin tereddüt etmeyeceğini söyledi.'Enflasyonun 2022'de düşeceğini öngörüyoruz ve bundan eminim'Enflasyon konusunda değerlendirmelerde bulunan Lagarde, "Kambur gibi görünen bir enflasyon profili görüyorum. Kambur er ya da geç azalacak. Enflasyonun 2022'de düşeceğini öngörüyoruz ve bundan eminim" ifadelerini kullandı.Lagarde, Euro Bölgesi'nde yüksek enflasyona neden olan enerji fiyatlarının da 2022 sonuna kadar ciddi şekilde düşeceğine inanmak için nedenleri olduğunu söyledi.Öte yandan, ECB, Kovid-19 salgını nedeniyle ucuz parayla ekonomiyi desteklemek için 2020'de 1.85 trilyon euro'luk Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) başlatmıştı. Banka'nın PEPP kapsamında varlık alımlarının 2022'nin mart ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, PEPP'in sona ermesinden sonra ECB'nin ekonomik teşviklerinin aniden durmayacağını tahmin ediyor.ECB Yönetim Konseyi, 16 Aralık'taki toplantısında tahvil alım programlarının geleceğine ilişkin karar verecek. Aynı toplantıda, ECB'nin PEPP boşluğunu doldurmak için diğer araçları yeniden ayarlaması da bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211202/abd-hazine-bakani-yellen-enflasyondaki-gecici-kelimesini-kullanimdan-kaldirmaya-hazirim-1051387525.html
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christine lagarde, enflasyon, euro bölgesi, avrupa merkez bankası (ecb), faiz, kovid-19

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Faiz oranlarının gelecek yıl yükseltilmesi çok muhtemel değil

22:00 03.12.2021
© REUTERS / Kai PfaffenbachAvrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, gelecek yıl Euro Bölgesi'nde faiz artırımının çok muhtemel olmadığını söyledi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Reuters ajansı tarafından düzenlenen bir etkinlikte soruları yanıtlayarak Kovid-19'un ekonomiye etkisi, enflasyon ve Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Lagarde, artan belirsizlik nedeniyle piyasaların yönlendirmeye ihtiyacı olduğu için ECB'nin, politika belirleme kararını ertelememesi gerektiğini belirtti.
ECB politikasının çok açık bir şekilde açıklanmasının önemini vurgulayan Lagarde, "Uzun vadeli taahhütlerde bulunmadan netlik kazandırmanın yolları var" dedi.
Euro Bölgesi'nde gelecek yıl faiz artırımının çok muhtemel olmadığını belirten Lagarde, koşulların oluşması halinde faiz artırımı konusunda ECB'nin tereddüt etmeyeceğini söyledi.

'Enflasyonun 2022'de düşeceğini öngörüyoruz ve bundan eminim'

Enflasyon konusunda değerlendirmelerde bulunan Lagarde, "Kambur gibi görünen bir enflasyon profili görüyorum. Kambur er ya da geç azalacak. Enflasyonun 2022'de düşeceğini öngörüyoruz ve bundan eminim" ifadelerini kullandı.
Lagarde, Euro Bölgesi'nde yüksek enflasyona neden olan enerji fiyatlarının da 2022 sonuna kadar ciddi şekilde düşeceğine inanmak için nedenleri olduğunu söyledi.
Öte yandan, ECB, Kovid-19 salgını nedeniyle ucuz parayla ekonomiyi desteklemek için 2020'de 1.85 trilyon euro'luk Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) başlatmıştı. Banka'nın PEPP kapsamında varlık alımlarının 2022'nin mart ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, PEPP'in sona ermesinden sonra ECB'nin ekonomik teşviklerinin aniden durmayacağını tahmin ediyor.
ECB Yönetim Konseyi, 16 Aralık'taki toplantısında tahvil alım programlarının geleceğine ilişkin karar verecek. Aynı toplantıda, ECB'nin PEPP boşluğunu doldurmak için diğer araçları yeniden ayarlaması da bekleniyor.
ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
EKONOMİ
ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyondaki ‘geçiçi’ kelimesini kullanımdan kaldırmaya hazırım
Dün, 19:51
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