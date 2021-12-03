https://tr.sputniknews.com/20211203/avusturyada-iktidar-partisi-yeni-basbakani-belirledi-1051411956.html

Avusturya'da iktidar partisi yeni başbakanı belirledi

Avusturya'da iktidar partisi yeni başbakanı belirledi

AB üyesi Avusturya, iktidar partisinin yolsuzluk skandallarıyla sarsılmasından ötürü iki ay içinde üçüncü başbakanı gördü. İktidardaki muhafazakar eğilimli... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T13:59+0300

2021-12-03T13:59+0300

2021-12-03T15:19+0300

dünya

avusturya

halk partisi (övp)

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Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Başbakan Sebastian Kurz'un 9 Ekim'de görevinden istifasıyla başlayan domino etkisi, dışişleri bakanının ardından içişleri bakanının başbakan koltuğuna oturtulmasına yol açtı. Kurz'un sağkolu olan Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, 11 Ekim'de başbakanlığı devraldı. Ancak dokunulmazlığı kaldırılan Kurz'un dün siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından Schallenberg de başbakanlık görevini bırakma kararı aldı. Bunun üzerine toplanan iktidardaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP), oybirliğiyle İçişleri Bakanı Karl Nehammer'i hem parti lideri hem başbakan seçti. Böylece başbakanlık görevini üstlenen Nehammer, hükümetteki yeni dağılımı açıklarken Schallenberg'i eski görevine iade edip dışişleri bakanı atadı.Türkiye'ye karşı sert açıklamalarıyla da tanınan Kurz ise rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma gerekçesiyle soruşturma altında. Suçlamalar arasında anket-haber yolsuzluğu da var.Savcılar, Kurz liderliğindeki ÖVP'nin göçmen ve İslam karşıtlığı gibi popülist bir gündemle girdiği 15 Ekim 2017 seçimlerinden önce yayımlanan anketlerin çoğunun çarpıtılarak sahtekarlık yapıldığı görüşünde. Savcılara göre Kurz ile müttefikleri, ülkenin en büyük tabloid gazetesi Österreich'e ödeme yaparak, yani rüşvet vererek ÖVP lehine haber yayını yaptırdı. 2016-18 yılları arasında maliye bakanlığından elde edilen kaynaklar, kısmen manipüle edilen ve ÖVP'nin siyasi çıkarlarına hizmet eden kamuoyu yoklamalarını finanse etmek için kullanıldı. Başbakan koltuğuna oturduğunda bu sistemi kurumsallaştıran Kurz, vergi mükelleflerinin parasını kullanarak hem medya üzerinden kendi popülaritesini tavan yapmış gibi gösterdi hem de kendisini eleştiren medya kuruluşlarını cezalandırdı.

https://tr.sputniknews.com/20211119/asisizlari-kapatmaktan-herkesi-kapatmaya-gecen-avusturyada-subattan-itibaren-asi-zorunlu-olacak-1050959913.html

https://tr.sputniknews.com/20211202/yolsuzlukla-suclanan-eski-avusturya-basbakani-kurz-siyaseti-birakti-1051383585.html

https://tr.sputniknews.com/20211018/kurz-anket-ve-popularite-sahtekarligi-yapip-elestirel-medyayi-cezalandirmayi-kurumsallastirdi-1049918120.html

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avusturya, halk partisi (övp)