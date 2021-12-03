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https://tr.sputniknews.com/20211203/bakan-pakdemirli-138-milyon-liralik-destek-odemesi-hesaplara-aktarilmaya-baslandi-1051420562.html
Bakan Pakdemirli: 138 milyon liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı
Bakan Pakdemirli: 138 milyon liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T17:04+0300
2021-12-03T17:04+0300
ekonomi
ekonomi
ödeme
destek
çiftçi
bekir pakdemirli
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Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere sağlanan destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211127/tarimsal-destek-odemelerine-baslandi-1051197250.html
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ekonomi, ödeme, destek, çiftçi, bekir pakdemirli

Bakan Pakdemirli: 138 milyon liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı

17:04 03.12.2021
© AATarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AA
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere sağlanan destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"138 milyon 343 bin 961 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı. Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği kapsamında 90 milyon 540 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin lira, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin lira, Hububat, Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin lira aktarılacak. Hayırlı, bereketli olsun."
para - TL - lira - ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
TÜRKİYE
Tarımsal destek ödemelerine başlandı
27 Kasım, 02:13
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