https://tr.sputniknews.com/20211203/bakan-soylu-tuncelide-bir-asker-sehit-oldu-1051422740.html

Bakan Soylu: Tunceli'de bir asker şehit oldu

Bakan Soylu: Tunceli'de bir asker şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T17:58+0300

2021-12-03T17:58+0300

2021-12-03T17:58+0300

türkiye

tunceli

süleyman soylu

şehit

ovacık

eren kış-6 operasyonu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında, bir jandarma personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu'na ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor. Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatı'mıza başsağlığı diliyorum."

türkiye

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tunceli, süleyman soylu, şehit, ovacık, eren kış-6 operasyonu