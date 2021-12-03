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Bakan Soylu: Tunceli'de bir asker şehit oldu
Bakan Soylu: Tunceli'de bir asker şehit oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T17:58+0300
2021-12-03T17:58+0300
türkiye
tunceli
süleyman soylu
şehit
ovacık
eren kış-6 operasyonu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında, bir jandarma personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu'na ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor. Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatı'mıza başsağlığı diliyorum."
türkiye
tunceli
ovacık
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tunceli, süleyman soylu, şehit, ovacık, eren kış-6 operasyonu

Bakan Soylu: Tunceli'de bir asker şehit oldu

17:58 03.12.2021
Asker - operasyon
Asker - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında, bir jandarma personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu'na ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor.
Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatı'mıza başsağlığı diliyorum."
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