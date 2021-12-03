https://tr.sputniknews.com/20211203/bakan-yanik-3-binden-fazla-engelli-kamu-personelinin-atamasini-yapacagiz-1051428528.html

Bakan Yanık: 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını yapacağız

Bakan Yanık: 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T21:34+0300

2021-12-03T21:34+0300

2021-12-03T21:34+0300

türkiye

engelli

derya yanık

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bayrampaşa'daki Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında konuştu.Bakan Yanık, yerel, genel, ulaşım gibi bütün hizmetlerde, en başından beri insan odaklı yaklaşımı benimsediklerini, insanı ve insanın fiziksel, duygusal, ruhsal ihtiyaçlarını merkeze koyan ve bunun etrafında bir hizmetler bütünü kurmaya çalışan bir anlayışa sahip olduklarını söyledi.'Bütün hizmetlerimizde, çalışmalarımızda insanı merkeze alıyoruz'Engellilerin geçmişte sokağa çıkamadıklarını, aileleri tarafından dışarıda bir yere götürülemediklerini, bakımı son derece zor olan ya da bir şekilde sosyalleşmesine izin verilmeyen bireyler olduklarını belirten Yanık, şöyle devam etti:Engellilere nakit desteğiEvde bakım hizmetlerine de değinen Yanık, "Evde bakımı sağlanıp desteklenecek durumdaysa ama sosyal yardıma ihtiyacı varsa ailelerimize kendi engelli çocuklarına ya da yakınlarına baktıkları için evde bakım yardımı yapıyoruz. Nakit olarak destekliyoruz. Yine engellimizin kendisinin ihtiyacı varsa nakit destekte bulunuyoruz. Aile odaklı yaklaşım, sosyal hizmet modellerimizin tamamında etkin, belirleyici unsur. Ailenin yanında engellimizi koruyabiliyorsak koruyoruz. Ailenin yanında kalamayacak durumdaysa kurum bakımımıza alıyoruz ve bütün ihtiyaçlarını orada takip ediyoruz" dedi.Bakan Derya Yanık, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarından birinin de istihdam olduğuna işaret ederek, bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uhdesinde 750 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirdiklerini hatırlattı."En geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacağız." diyen Yanık, yaklaşık 500 kadroyu da kendi bakanlıkları için engelli çalışanlara ayırdıklarını bildirdi.Yanık, engellilerle alakalı hizmetleri, önce engelden kaynaklı temel ihtiyaçlarını giderecekleri şekilde, sonra da engelsiz vatandaşların sosyal ve ekonomik haklardan yararlandıkları biçimde düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.Bu anlamda belediyeler gibi çok önemli paydaşları bulunduğuna işaret eden Yanık, belediyelerin, belediye meclis üyelerinin ve başkanlarının yereldeki, kendi görev ve sorumluluk alanlarındaki ihtiyaçları bilen, ihtiyaç sahiplerini tanıyan, tespit eden ve hizmeti sunan birinci derece hizmet birimleri olduğunu söyledi.Belediyelerin tespitlerinin ve hizmeti değerlendirme biçimlerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Yanık, "AK Parti belediyeciliği bu anlamda ilk andan beri sosyal hizmetlerde her zaman bir devrim yaratmıştır. Sosyal hizmet, AK Parti belediyeciliğinin adeta alametifarikasıdır. Dolayısıyla bugün AK Parti belediyeciliği, 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu modelle başlayan belediyeciliği hala sürdürüyor ve bunu genelde de bakanlıklarımız eliyle bütüne, bütün Türkiye'ye bir hizmet biçimi olarak teşmil etmiş bulunuyoruz" diye konuştu.Bakan Yanık, gelecek süreçte engelli vatandaşlara yönelik taahhüt ettikleri bütün başlıkları birer birer yerine getireceklerini, bunu belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler, sivil toplum örgütleri, engelli aileleri ve engelli vatandaşların tecrübeleriyle gerçekleştireceklerini aktardı.Konuşmasının ardından Bakan Yanık'a Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tarafından tablo hediye edildi.'Bize yılın 365 günü, 7 gün, 24 saat 3 Aralık. Bu bilinçle, bu azimle çalışıyoruz'Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini de gezen Yanık, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yanık, merkezin iyi düşünülmüş, geniş ve ferah bir yer olduğunu dile getirdi.Bakanlık olarak yereldeki paydaşlar ve belediyelerle beraber kuruluşların ve tesislerin oluşturulması, yapımı ve işletilmesi noktasında iyi uygulama örneklerini çoğaltmaya çalıştıklarını aktaran Yanık, şunları kaydetti:Bakan Derya Yanık, bugün engelli bir vatandaşın, "Erişilebilirlik sadece fiziki erişilebilirlik değil. Artık dijital erişilebilirliği de bize sağlamanız lazım." ifadesini kullandığını belirterek, şöyle konuştu:Açıklamanın ardından Bakan Yanık, down sendromlu gençlerle sohbet etti.Programda, Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner ve Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel de konuşma yaptı.

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engelli, derya yanık