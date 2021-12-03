Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211203/bakan-yanik-3-binden-fazla-engelli-kamu-personelinin-atamasini-yapacagiz-1051428528.html
Bakan Yanık: 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını yapacağız
Bakan Yanık: 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını yapacağız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T21:34+0300
2021-12-03T21:34+0300
türkiye
engelli
derya yanık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045097790_0:0:863:486_1920x0_80_0_0_754371fb1fa41072d14be2e0050cb851.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bayrampaşa'daki Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında konuştu.Bakan Yanık, yerel, genel, ulaşım gibi bütün hizmetlerde, en başından beri insan odaklı yaklaşımı benimsediklerini, insanı ve insanın fiziksel, duygusal, ruhsal ihtiyaçlarını merkeze koyan ve bunun etrafında bir hizmetler bütünü kurmaya çalışan bir anlayışa sahip olduklarını söyledi.'Bütün hizmetlerimizde, çalışmalarımızda insanı merkeze alıyoruz'Engellilerin geçmişte sokağa çıkamadıklarını, aileleri tarafından dışarıda bir yere götürülemediklerini, bakımı son derece zor olan ya da bir şekilde sosyalleşmesine izin verilmeyen bireyler olduklarını belirten Yanık, şöyle devam etti:Engellilere nakit desteğiEvde bakım hizmetlerine de değinen Yanık, "Evde bakımı sağlanıp desteklenecek durumdaysa ama sosyal yardıma ihtiyacı varsa ailelerimize kendi engelli çocuklarına ya da yakınlarına baktıkları için evde bakım yardımı yapıyoruz. Nakit olarak destekliyoruz. Yine engellimizin kendisinin ihtiyacı varsa nakit destekte bulunuyoruz. Aile odaklı yaklaşım, sosyal hizmet modellerimizin tamamında etkin, belirleyici unsur. Ailenin yanında engellimizi koruyabiliyorsak koruyoruz. Ailenin yanında kalamayacak durumdaysa kurum bakımımıza alıyoruz ve bütün ihtiyaçlarını orada takip ediyoruz" dedi.Bakan Derya Yanık, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarından birinin de istihdam olduğuna işaret ederek, bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uhdesinde 750 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirdiklerini hatırlattı."En geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacağız." diyen Yanık, yaklaşık 500 kadroyu da kendi bakanlıkları için engelli çalışanlara ayırdıklarını bildirdi.Yanık, engellilerle alakalı hizmetleri, önce engelden kaynaklı temel ihtiyaçlarını giderecekleri şekilde, sonra da engelsiz vatandaşların sosyal ve ekonomik haklardan yararlandıkları biçimde düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.Bu anlamda belediyeler gibi çok önemli paydaşları bulunduğuna işaret eden Yanık, belediyelerin, belediye meclis üyelerinin ve başkanlarının yereldeki, kendi görev ve sorumluluk alanlarındaki ihtiyaçları bilen, ihtiyaç sahiplerini tanıyan, tespit eden ve hizmeti sunan birinci derece hizmet birimleri olduğunu söyledi.Belediyelerin tespitlerinin ve hizmeti değerlendirme biçimlerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Yanık, "AK Parti belediyeciliği bu anlamda ilk andan beri sosyal hizmetlerde her zaman bir devrim yaratmıştır. Sosyal hizmet, AK Parti belediyeciliğinin adeta alametifarikasıdır. Dolayısıyla bugün AK Parti belediyeciliği, 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu modelle başlayan belediyeciliği hala sürdürüyor ve bunu genelde de bakanlıklarımız eliyle bütüne, bütün Türkiye'ye bir hizmet biçimi olarak teşmil etmiş bulunuyoruz" diye konuştu.Bakan Yanık, gelecek süreçte engelli vatandaşlara yönelik taahhüt ettikleri bütün başlıkları birer birer yerine getireceklerini, bunu belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler, sivil toplum örgütleri, engelli aileleri ve engelli vatandaşların tecrübeleriyle gerçekleştireceklerini aktardı.Konuşmasının ardından Bakan Yanık'a Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tarafından tablo hediye edildi.'Bize yılın 365 günü, 7 gün, 24 saat 3 Aralık. Bu bilinçle, bu azimle çalışıyoruz'Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini de gezen Yanık, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yanık, merkezin iyi düşünülmüş, geniş ve ferah bir yer olduğunu dile getirdi.Bakanlık olarak yereldeki paydaşlar ve belediyelerle beraber kuruluşların ve tesislerin oluşturulması, yapımı ve işletilmesi noktasında iyi uygulama örneklerini çoğaltmaya çalıştıklarını aktaran Yanık, şunları kaydetti:Bakan Derya Yanık, bugün engelli bir vatandaşın, "Erişilebilirlik sadece fiziki erişilebilirlik değil. Artık dijital erişilebilirliği de bize sağlamanız lazım." ifadesini kullandığını belirterek, şöyle konuştu:Açıklamanın ardından Bakan Yanık, down sendromlu gençlerle sohbet etti.Programda, Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner ve Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel de konuşma yaptı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/1045097790_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_51b21e9d1c5da3598e8ba29f20d94147.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
engelli, derya yanık

Bakan Yanık: 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını yapacağız

21:34 03.12.2021
© AADerya Yanık
Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AA
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, en geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacaklarını söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bayrampaşa'daki Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında konuştu.
Bakan Yanık, yerel, genel, ulaşım gibi bütün hizmetlerde, en başından beri insan odaklı yaklaşımı benimsediklerini, insanı ve insanın fiziksel, duygusal, ruhsal ihtiyaçlarını merkeze koyan ve bunun etrafında bir hizmetler bütünü kurmaya çalışan bir anlayışa sahip olduklarını söyledi.

'Bütün hizmetlerimizde, çalışmalarımızda insanı merkeze alıyoruz'

Engellilerin geçmişte sokağa çıkamadıklarını, aileleri tarafından dışarıda bir yere götürülemediklerini, bakımı son derece zor olan ya da bir şekilde sosyalleşmesine izin verilmeyen bireyler olduklarını belirten Yanık, şöyle devam etti:
"Ama biz bütün hizmetlerimizde, çalışmalarımızda insanı merkeze alıyoruz. İnsanın tam eşitliğine inanan bir iktidar olarak engellinin engelsizden bir farkı olmadığına, sadece biraz daha desteğe ihtiyacı olduğuna inanan insanlar olarak engelli vatandaşlarımızın da bütün sosyal temel ihtiyaçlarının karşılanması için hizmetlerimizi geliştirdik, gerçekleştirdik. Dolayısıyla bugün engelli vatandaşlarımız da en az engelsiz olanlar kadar rahat bir biçimde sosyal alanlara, buradaki rehabilitasyon merkezi gibi sosyal alanlarda gidiyorlar, tedavi, rehabilitasyon ihtiyaçları varsa alıyorlar. Değilse sosyal alanda diğer tanıdıklarıyla konu komşularıyla bir araya geliyorlar."

Engellilere nakit desteği

Evde bakım hizmetlerine de değinen Yanık, "Evde bakımı sağlanıp desteklenecek durumdaysa ama sosyal yardıma ihtiyacı varsa ailelerimize kendi engelli çocuklarına ya da yakınlarına baktıkları için evde bakım yardımı yapıyoruz. Nakit olarak destekliyoruz. Yine engellimizin kendisinin ihtiyacı varsa nakit destekte bulunuyoruz. Aile odaklı yaklaşım, sosyal hizmet modellerimizin tamamında etkin, belirleyici unsur. Ailenin yanında engellimizi koruyabiliyorsak koruyoruz. Ailenin yanında kalamayacak durumdaysa kurum bakımımıza alıyoruz ve bütün ihtiyaçlarını orada takip ediyoruz" dedi.
Bakan Derya Yanık, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarından birinin de istihdam olduğuna işaret ederek, bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uhdesinde 750 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.
"En geç 2022'nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacağız." diyen Yanık, yaklaşık 500 kadroyu da kendi bakanlıkları için engelli çalışanlara ayırdıklarını bildirdi.
Yanık, engellilerle alakalı hizmetleri, önce engelden kaynaklı temel ihtiyaçlarını giderecekleri şekilde, sonra da engelsiz vatandaşların sosyal ve ekonomik haklardan yararlandıkları biçimde düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti.
Bu anlamda belediyeler gibi çok önemli paydaşları bulunduğuna işaret eden Yanık, belediyelerin, belediye meclis üyelerinin ve başkanlarının yereldeki, kendi görev ve sorumluluk alanlarındaki ihtiyaçları bilen, ihtiyaç sahiplerini tanıyan, tespit eden ve hizmeti sunan birinci derece hizmet birimleri olduğunu söyledi.
Belediyelerin tespitlerinin ve hizmeti değerlendirme biçimlerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Yanık, "AK Parti belediyeciliği bu anlamda ilk andan beri sosyal hizmetlerde her zaman bir devrim yaratmıştır. Sosyal hizmet, AK Parti belediyeciliğinin adeta alametifarikasıdır. Dolayısıyla bugün AK Parti belediyeciliği, 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu modelle başlayan belediyeciliği hala sürdürüyor ve bunu genelde de bakanlıklarımız eliyle bütüne, bütün Türkiye'ye bir hizmet biçimi olarak teşmil etmiş bulunuyoruz" diye konuştu.
Bakan Yanık, gelecek süreçte engelli vatandaşlara yönelik taahhüt ettikleri bütün başlıkları birer birer yerine getireceklerini, bunu belediyeler, kaymakamlıklar, valilikler, sivil toplum örgütleri, engelli aileleri ve engelli vatandaşların tecrübeleriyle gerçekleştireceklerini aktardı.
Konuşmasının ardından Bakan Yanık'a Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tarafından tablo hediye edildi.

'Bize yılın 365 günü, 7 gün, 24 saat 3 Aralık. Bu bilinçle, bu azimle çalışıyoruz'

Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini de gezen Yanık, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yanık, merkezin iyi düşünülmüş, geniş ve ferah bir yer olduğunu dile getirdi.
Bakanlık olarak yereldeki paydaşlar ve belediyelerle beraber kuruluşların ve tesislerin oluşturulması, yapımı ve işletilmesi noktasında iyi uygulama örneklerini çoğaltmaya çalıştıklarını aktaran Yanık, şunları kaydetti:
"Türkiye sosyal hizmetler noktasında hem hukuksal altyapı hem de hizmet sunumu noktasında çok kayda değer bir başarı öyküsü yazdı geçtiğimiz 20 yılda. Ama biz 'İyinin düşmanı daha iyidir' fikrinden hareket ederiz. Biz, yaptığımız hiçbir hizmetle bugüne kadar yetinmedik. Daha iyisini nasıl yapabiliriz, milletimize daha çok nasıl hizmet edebiliriz kaygısını her zaman, her başlıkta gözettik, çalıştık. Bu anlamda engelli vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalar ayrı bir yerde duruyor. Nitekim 2010'da engelli vatandaşlarımıza yönelik yapacağımız hizmetleri, çalışmaları, pozitif ayrımcılık kapsamında anayasal güvenceye kavuşturduk. Dolayısıyla engelli vatandaşlarımıza ilişkin yaptığımız hiçbir hizmeti zaten yeterli görmüyoruz. Onların gerçekten sosyal hayata, günlük hayata, istihdam hayatına doğrudan ve en az engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmeleri için bütün imkanları hukuksal, teknik, teknolojik aklınıza gelebilecek bütün başlıklarda çalışmaya çalışıyoruz. Bunları tek tek, başlık başlık hayata geçirmeye çalışıyoruz."
Bakan Derya Yanık, bugün engelli bir vatandaşın, "Erişilebilirlik sadece fiziki erişilebilirlik değil. Artık dijital erişilebilirliği de bize sağlamanız lazım." ifadesini kullandığını belirterek, şöyle konuştu:
"Dolayısıyla Türkiye'de bundan belki 15-20 sene önce sokağa çıkarılmayan, sokakta görülmediği için olmadığı sanılan engelli vatandaşlarımız bugün bizden dijital erişilebilirlik istiyor. Bu bile tek başına meseleyi nereden alıp nereye getirdiğimizi göstermesi bakımından önemli bir örnek diye düşünüyorum. 3 Aralık, bu anlamda bütün bu yapıp ettiklerimizin sağlamasını yapmak, nerede durduğumuzu görmek açısından bize iyi bir muhakeme imkanı sunuyor. Bize yılın 365 günü, 7 gün, 24 saat 3 Aralık. Biz bu bilinçle, bu şuurla, bu azimle çalışıyoruz. Bundan sonra da inşallah engelli vatandaşlarımızın da en az engelsiz vatandaşlarımız kadar konfor içerisinde, rahat, sosyal hayata katılabilecekleri, üretebilecekleri, ürettiklerini gösterebilecekleri imkanları onlara sunmaya devam edeceğiz."
Açıklamanın ardından Bakan Yanık, down sendromlu gençlerle sohbet etti.
Programda, Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner ve Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel de konuşma yaptı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:34Bakan Yanık: 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını yapacağız
21:22Taliban yönetimi altında Afganistan’ın 100 günü
21:12İYİ Parti’den 'Joker'li ekonomi videosu: Bu ucube sistem ve yönetime artık sessiz kalamayız
21:02Suavi’den TBB Başkanı Feyzioğlu’na şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır
20:53Tahkim Kurulu'ndan Ahmet Nur Çebi'nin itirazına ret
20:53Taliban yönetimi ile 100 gün: Afganistan'da neler değişti?
20:49‘Black Friday’ günleri: Ekonomik çalkantılardan kaçınma mı, ‘tüketim çılgınlığı’ mı?
20:33Ezgi Mola'dan Musa Orhan paylaşımı: Daha nice böyle adil kararlar vereceğiniz günlerimiz olsun
20:2914 yaşındaki çocuk, kolunu ısıran köpek balığının burnunu sıkarak saldırıdan kurtuldu
20:19Erdoğan: Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız
20:13Polonya: Afganistan'dan gelecek yüzbinlerce kişilik göçmen gruplarına karşı hazırız
20:10Randevusuz gelen hasta, 'Engelliler Günü'nde engelli sağlık çalışanını dövdü
20:101900 yıllık mezar taşını satmaya çalışan 5 kişi yakalandı
19:58Erbakan: Maalesef kurumlar, iktidar partisine endeksli hareket etme yoluna girmiş durumdalar
19:50ABD'de Omicron vakası görülen eyalet sayısı 5'e çıktı
19:34Roscosmos Başkanı Rogozin: Angara hafif taşıyıcı roket 2022’in ilk yarısında test edilecek
19:33IMF'den Türkiye'ye enflasyon uyarısı
19:29İstanbul'da 6 otomobilin tekerlerini çalan şüpheli tutuklandı
19:24CHP’den 'Musa Orhan' açıklaması: Bu bir siyasi tercihin sonucudur
19:21Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 187 kişi yaşamını yitirdi