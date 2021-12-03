https://tr.sputniknews.com/20211203/bbp-lideri-destici-asgari-ucret-4-bin-500-lira-seviyesinde-olmali-1051422142.html

BBP lideri Destici: Asgari ücret 4 bin 500 lira seviyesinde olmalı

BBP lideri Destici: Asgari ücret 4 bin 500 lira seviyesinde olmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Asgari ücretin en az 4 bin lira olması gerektiği konusunda fikrimizi beyan etmiştik. Daha sonra... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T17:41+0300

2021-12-03T17:41+0300

2021-12-03T17:41+0300

türkiye

hak-iş

mustafa destici

asgari ücret

döviz

asgari ücret tespit komisyonu

büyük birlik partisi (bbp)

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BBP lideri Mustafa Destici, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Destici ile Arslan, ortak açıklamada bulundu. Destici, asgari ücretteki artışın en az yüzde 40'ların üzerinde olması gerektiğini söyleyerek, "Asgari ücretin en az 4 bin lira olması gerektiği konusunda fikrimizi beyan etmiştik. Daha sonra dövizdeki dalgalanmayla birlikte bunun 4 bin 500 lira seviyesinde olması gerektiğini çok açık bir yüreklilikle ifade ediyorum. Bu benim ve BBP'nin görüşü. Hem işçiyi memnun edecek hem de işvereni memnun edecek şekilde asgari ücret çalışmalarının sonuçlanacağına inanıyorum. Birinci olarak düşünmemiz ve ele almamız gereken işçi kardeşlerimizdir" dedi.Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Hükümetimizle her alanda görüşeceğizHak-İş Genel Başkanı Arslan ise, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı çalışmaları dikkatle takip ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:''Ben geliyorum' tavrı hakikaten bir baskın tavrıdır'Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, randevu talebinin kabul edilmemesi üzerine gittiği Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) içeriye alınmaması ile ilgili soruya, "Randevu ne zaman istenmiş, ne zaman verilmemiş bunu bilmiyorum. Daha önceden randevu istendi de randevu verilmediyse bu farklı bir şey. Ama sabah arayıp 'ben 11.00'da geleceğim' dediyse bu farklı bir durumdur. Daha önce aranıp randevu verilmemişse, 'keşke verilseydi' derim. Ama Sayın Kılıçdaroğlu sabah arayıp 'ben 11.00'de gelmek istiyorum' diyorsa, bence bu doğru olmamıştır. Çünkü o zaman bu baskın gibi anlaşılır. 'Ben geliyorum' tavrı hakikaten bir baskın tavrıdır. Bunu hiçbir siyasetçiye yakıştırmam" cevabını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211203/kilicdaroglu-tuike-gidecegini-duyurdu-randevu-istedim-vermediler-geliyorum-haberiniz-olsun-1051403171.html

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hak-iş, mustafa destici, asgari ücret, döviz, asgari ücret tespit komisyonu, büyük birlik partisi (bbp)