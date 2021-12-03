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Belarus: Önümüzdeki günlerde Batı'nın yaptırımlarına ekonomik yaptırım paketiyle yanıt vereceğiz
18:02 03.12.2021 (güncellendi: 18:03 03.12.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко/
Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Minsk'in önümüzdeki günlerde Batı'nın yaptırımlarına cevaben bir ekonomik yaptırım paketini yürürlüğe koyacağını açıkladı.
Misilleme yaptırımlarının uygulanması konusunun bugün Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'yla yapılan toplantıda ele alındığını belirten Golovçenko, "Ülkemize karşı kabul edilen kısıtlayıcı eylemlere cevaben bir ekonomik önlem paketi hazırladık ve önümüzdeki günlerde yürürlüğe koyacağız" dedi.
Belarus'un diğer tarafın sağduyulu olmasını bekleyerek sert misilleme önlemlerini kabul etmeyi ertelediğini söyleyen Golovçenko, "Ancak sağduyu tezahür etmedi. Bu nedenle Minsk de, misilleme yaptırımları uygulama kararı aldı. Liste bir hayli geniş olacak" ifadelerini kullandı.
Belarus'un diğer tarafın sağduyulu olmasını bekleyerek sert misilleme önlemlerini kabul etmeyi ertelediğini söyleyen Golovçenko, "Ancak sağduyu tezahür etmedi. Bu nedenle Minsk de, misilleme yaptırımları uygulama kararı aldı. Liste bir hayli geniş olacak" ifadelerini kullandı.
'Kimseyi şutlamayacağız'
Bu arada Lukaşenko, Batı'nın dün uygulamaya koyduğu yaptırımların ardından Minsk'in Batılı diplomatları sınır dışı etmekte aceleci davranmayacağını söyledi.
Lukaşenko, "Yaptırımların üzerinden bir gün geçti ve bazı büyükelçiliklerin valizlerini topladığını, benim karar alacağımı ve onları yarın şutlayacağımı söylediklerini fark ettik. Onları sakinleştirmeliyim. Biz kimseyi şutlamayacağız. Bunu uygar bir şekilde, uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yapacağız" diye konuştu.
Lukaşenko, "Bu nedenle, valizlerini toplayanlar beni dinlesin. Sakin olun, valizlerini geri koyun. Eğer istenmeyen kişi ilan edildiğinizi sizi bildirirsek, valizlerini alıp gitmek için vaktiniz olacak. Bu sizin hakkınız" diye ekledi.
Lukaşenko, "Yaptırımların üzerinden bir gün geçti ve bazı büyükelçiliklerin valizlerini topladığını, benim karar alacağımı ve onları yarın şutlayacağımı söylediklerini fark ettik. Onları sakinleştirmeliyim. Biz kimseyi şutlamayacağız. Bunu uygar bir şekilde, uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yapacağız" diye konuştu.
Lukaşenko, "Bu nedenle, valizlerini toplayanlar beni dinlesin. Sakin olun, valizlerini geri koyun. Eğer istenmeyen kişi ilan edildiğinizi sizi bildirirsek, valizlerini alıp gitmek için vaktiniz olacak. Bu sizin hakkınız" diye ekledi.