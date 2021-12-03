https://tr.sputniknews.com/20211203/belarus-ordusuna-rus-yapimi-zirhli-arac-takviyesi-1051397423.html

Belarus ordusuna Rus yapımı zırhlı araç takviyesi

Belarus ordusuna Rus yapımı zırhlı araç takviyesi

Rus yapımı modern BTR-82A zırhlı personel taşıyıcılarından bir partinin Belarus Silahlı Kuvvetleri’nin 120. Mekanize Tugayı’nın hizmetine girdiği bildirildi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T01:23+0300

2021-12-03T01:23+0300

2021-12-03T01:23+0300

savunma

rusya

belarus

araç

zırhlı araç

btr-82a

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VoenTV televizyonunun aktardığı üzere Rus yapımı modern BTR-82A zırhlı personel taşıyıcılarından bir parti, Belarus Silahlı Kuvvetleri’nin 120. Mekanize Tugayı’nın hizmetine girdi. Yeni zırhlı araçlar, organize edilen ve televizyonun naklen yayınladığı törenle tugayın hizmetine girdi.Konuya ilişkin röportajda, “Yeni zırhlı personel taşıyıcılarının ilk teslimatı eylül ayında gerçekleşti, ikincisi ise haftadan haftaya bekleniyor” ifadelerine yer verildi. Haberde, Rus yapımı yeni zırhlıların ayrıca Belarus ordusunun 6. Mekanize Tugayı’nın yanı sıra 72. Birleşik Eğitim Merkezi ve Belarus Askeri Akademisi’nin hizmete girdi.Kuzeybatı Operasyonel Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Aleksandr Naumenko, törende yaptığı konuşmada, “Belarus Devlet Başkanı, Savunma Bakanı, Genelkurmay, silahlı kuvvetlerimizin hazırlık ve muharebe etkinliğini güçlendirmek için her türlü çabayı gösteriyor. Bugün devletimizin ne kadar zor koşullar içinde olduğunu her biriniz biliyor” dedi ve şöyle devam etti:BTR-82ABelarus Savunma Bakanlığı, 30 Eylül tarihinde BTR-82A zırhlı personel taşıcılarından birinci partinin başkent Minsk’e ulaştığını duyurmuştu. Bakanlığın bildirdiği üzere bu zırhlı araçlar, Belarus yapımı iletişim araçları ile donatılmış bulunuyor.BTR-82A zırhlı personel taşıyıcısı BTR-80’in derin modernizasyonu olup, Rus Voenno-Promışlennaya Kompanya şirketi tarafından üretiliyor.Rus ordusu için geliştirilen aracın mürettebat bölmesinin dışında bulunan BTR-82A savaş modülünde, ana silah olarak 7.62 mm PKTM makineli tüfek ile eşleştirilmiş 30 mm 2A72 otomatik top kullanılıyor.BTR-82A zırhlısı, 2013 yılında Rus ordusunun hizmetine girmişti.Rusya, bu zırhlıların yanı sıra 4+ nesli Su-30SM çok maksatlı avcı uçaklarının tedarikine ilişkin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini de yerine getiriyor. Belarus Savunma Bakanlığı’nın bildirdiği üzere avcı uçaklarının ikinci partisinin Ekim 2022’de ülkeye ulaşması bekleniyor.Rus ve Belarus ordularının kasımda düzenlediği ortak tatbikat, askeri uzmanlar tarafından Belarus ile Avrupa ülkeleri arasında tırmanan gerilimin arka planında Moskova'nın Minsk'e artan desteğinin işareti olarak değerlendirmişti.

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rusya, belarus, araç, zırhlı araç, btr-82a