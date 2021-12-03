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Belçika'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı
Belçika'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı
Belçika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle yeni tedbirler getirdi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T18:18+0300
2021-12-03T18:18+0300
koronavirüs
belçika
tedbir
koronavirüs
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Başbakan Alexander de Croo'nun açıkladığı yeni önlemlere göre, okul öncesi eğitim veren okullar ile ilkokullar, Noel tatilinden bir hafta önce, 20 Aralık'ta kapanacak. Ortaokullar ise hibrit düzene geçecek.6 Aralık'tan itibaren 6 yaşından büyük öğrenciler maske takmaya başlayacak. 200'den fazla kişiyi bir araya getiren etkinlikler yasaklanırken bu sayının altındaki organizasyonlarda Güvenli Kovid Belgesi ve maske takılması gerekecek.Önceki tedbirlerBelçika, 17 ve 26 Kasım tarihlerinde de tedbirleri sıkılaştırmıştı. Maske zorunluluğu geri getirilmiş, haftanın 4 günü evden çalışılması, kafe ve restoranların 23.00'te kapatılması, gece kulüpleri ve diskoların kapanması, özel partilerin yasaklanması, spor müsabakalarına seyirci alınmaması kararlaştırılmıştı.Üçüncü doz aşıların uygulanması için de hızla harekete geçileceği belirtilmişti.Belçika'da salgının seyriUlusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nün yayımladığı haftalık verilerin günlük ortalamasına göre, 26 Kasım- 2 Aralık haftasında günlük ortalama 17 bin 862 vaka görüldü.Günlük ortalama can kaybı yüzde 44, hastaneye yatırılanların sayısı 317.9 olarak kaydedildi.11 milyon 400 bin nüfuslu Belçika'da yetişkinlerin yüzde 75'inden fazlası tam aşılanmış durumda. Can kayıpları bu nedenle geçen seneye oranla daha az seyrediyor.Ülkede 22 Kasım'da 25 bin 365 kişinin testi pozitif çıkmış ve bu, salgının başından bu yana Belçika'da görülen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211126/yeni-guney-afrika-varyanti-avrupada-belcika-ilk-vakanin-tespit-edildigini-duyurdu-1051181757.html
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belçika, tedbir, koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı

18:18 03.12.2021
© REUTERS / Johanna GeronBelçika - koronavirüs - Kovid-19 - koronavirüs testi
Belçika - koronavirüs - Kovid-19 - koronavirüs testi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Johanna Geron
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Belçika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle yeni tedbirler getirdi.
Başbakan Alexander de Croo'nun açıkladığı yeni önlemlere göre, okul öncesi eğitim veren okullar ile ilkokullar, Noel tatilinden bir hafta önce, 20 Aralık'ta kapanacak. Ortaokullar ise hibrit düzene geçecek.
6 Aralık'tan itibaren 6 yaşından büyük öğrenciler maske takmaya başlayacak. 200'den fazla kişiyi bir araya getiren etkinlikler yasaklanırken bu sayının altındaki organizasyonlarda Güvenli Kovid Belgesi ve maske takılması gerekecek.

Önceki tedbirler

Belçika, 17 ve 26 Kasım tarihlerinde de tedbirleri sıkılaştırmıştı. Maske zorunluluğu geri getirilmiş, haftanın 4 günü evden çalışılması, kafe ve restoranların 23.00'te kapatılması, gece kulüpleri ve diskoların kapanması, özel partilerin yasaklanması, spor müsabakalarına seyirci alınmaması kararlaştırılmıştı.
Üçüncü doz aşıların uygulanması için de hızla harekete geçileceği belirtilmişti.

Belçika'da salgının seyri

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nün yayımladığı haftalık verilerin günlük ortalamasına göre, 26 Kasım- 2 Aralık haftasında günlük ortalama 17 bin 862 vaka görüldü.
Günlük ortalama can kaybı yüzde 44, hastaneye yatırılanların sayısı 317.9 olarak kaydedildi.
11 milyon 400 bin nüfuslu Belçika'da yetişkinlerin yüzde 75'inden fazlası tam aşılanmış durumda. Can kayıpları bu nedenle geçen seneye oranla daha az seyrediyor.
Ülkede 22 Kasım'da 25 bin 365 kişinin testi pozitif çıkmış ve bu, salgının başından bu yana Belçika'da görülen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmişti.
Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
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26 Kasım, 16:44
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