Beşiktaş galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.



49. dakikada Kasımpaşa beraberliğe yaklaştı. Eysseric'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan Umut Bozok'un ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu kontrol etti.



55. dakikada Ghezzal'ın ceza alanına çıkardığı topla buluşan Batshuayi'nin açısının daralmasına rağmen yaptığı vuruşta, kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.



68. dakikada Beşiktaş'ın sağdan kullandığı kornerde kaleci Harun'un uzaklaştırmak istediği top, Hajradinovic'e çarptıktan sonra Welinton'un önünde kaldı. Bu oyuncunun çıkardığı şutta Hadergjonaj kale alanında topu uzaklaştırdı.



73. dakikada Eysseric'in uzak mesafeden kullandığı serbest atışta kaleci Ersin Destanoğlu, topu güçlükle iki hamlede kornere çeldi.



80. dakikada Atiba'nın pasında topla buluşan Can Bozdoğan'ın ceza sahasına girdikten ve önünü açtıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'den döndü.



82. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Eren Elmalı'nın soldan ortasında Umut Bozok'un altıpasın içinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.