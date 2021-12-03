https://tr.sputniknews.com/20211203/besiktasta-trafige-girmek-istemeyen-taksici-yolculari-indirdi-gel-sen-sur-1051408227.html

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

Beşiktaş'ta, Maçka'dan Kuruçeşmeye trafik nedeniyle gitmek istemeyen taksi sürücüsü yolcuları araçtan indirdi. Mesafenin trafik nedeniyle 26 dakika süreceğini... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T12:37+0300

2021-12-03T12:37+0300

2021-12-03T13:03+0300

taksi

türkiye

beşiktaş

kuruçeşme

yolcu

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Yolcunun cep telefonuyla görüntülediği olay Beşiktaş'ta yaşandı.Maçka'dan Kuruçeşmeye'ye gitmek isteyen iki kişi, bir taksiyi durdurdu.Kuruçeşme'ye gideceklerini söylemeleri üzerine taksi sürücüsü yolculara yolculuk süresinin 26 dakika olduğunusöyleyerek yolcuları araçtan indirmek istedi.26 dakika sürede havalimanına gittiğini söyleyen taksi sürücüsü yolcuya, “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi. Taksici, gitmemekte ısrar edince yolcular şikayetçi olacaklarını söyleyerek taksiden indi.

https://tr.sputniknews.com/20211125/taksici-ile-tartisan-musteri-taksi-soforlerinden-meydan-dayagi-yedi-haksizsam--bir-daha-dovun-1051151938.html

türkiye

kuruçeşme

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taksi, beşiktaş, kuruçeşme, yolcu