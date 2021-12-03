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Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'
Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'
Beşiktaş'ta, Maçka'dan Kuruçeşmeye trafik nedeniyle gitmek istemeyen taksi sürücüsü yolcuları araçtan indirdi. Mesafenin trafik nedeniyle 26 dakika süreceğini... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T12:37+0300
2021-12-03T13:03+0300
taksi
türkiye
beşiktaş
kuruçeşme
yolcu
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Yolcunun cep telefonuyla görüntülediği olay Beşiktaş'ta yaşandı.Maçka'dan Kuruçeşmeye'ye gitmek isteyen iki kişi, bir taksiyi durdurdu.Kuruçeşme'ye gideceklerini söylemeleri üzerine taksi sürücüsü yolculara yolculuk süresinin 26 dakika olduğunusöyleyerek yolcuları araçtan indirmek istedi.26 dakika sürede havalimanına gittiğini söyleyen taksi sürücüsü yolcuya, “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi. Taksici, gitmemekte ısrar edince yolcular şikayetçi olacaklarını söyleyerek taksiden indi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/taksici-ile-tartisan-musteri-taksi-soforlerinden-meydan-dayagi-yedi-haksizsam--bir-daha-dovun-1051151938.html
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taksi, beşiktaş, kuruçeşme, yolcu

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

12:37 03.12.2021 (güncellendi: 13:03 03.12.2021)
© DHABeşiktaş'ta trafiğe girmek istemeyen taksici
Beşiktaş'ta trafiğe girmek istemeyen taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© DHA
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Beşiktaş'ta, Maçka'dan Kuruçeşmeye trafik nedeniyle gitmek istemeyen taksi sürücüsü yolcuları araçtan indirdi. Mesafenin trafik nedeniyle 26 dakika süreceğini söyleyen taksici, “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi.
Yolcunun cep telefonuyla görüntülediği olay Beşiktaş'ta yaşandı.
Maçka'dan Kuruçeşmeye'ye gitmek isteyen iki kişi, bir taksiyi durdurdu.
Kuruçeşme'ye gideceklerini söylemeleri üzerine taksi sürücüsü yolculara yolculuk süresinin 26 dakika olduğunusöyleyerek yolcuları araçtan indirmek istedi.
26 dakika sürede havalimanına gittiğini söyleyen taksi sürücüsü yolcuya, “Senin şoförlüğün var mı? Gel sen sür arabayı" dedi.
Taksici, gitmemekte ısrar edince yolcular şikayetçi olacaklarını söyleyerek taksiden indi.
Tartıştığı taksicinin anahtarını aldı, meydan dayağı yedi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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