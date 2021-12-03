https://tr.sputniknews.com/20211203/biden-hukumetin-kapanmasini-onleyecek-gecici-butce-tasarisini-onayladi-1051430641.html

Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle faaliyetlerine ara vermesini önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T22:45+0300

2021-12-03T22:45+0300

2021-12-03T22:45+0300

dünya

abd

joe biden

abd temsilciler meclisi

imza

tasarı

federal hükümet

senato

bütçe

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Amerikan federal hükümetine 18 Şubat'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'da onaylanmasının ardından Başkan Biden'ın masasına geldi.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu tasarının Biden tarafından imzalandığı bildirildi.Böylece, ülkede 2021 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kala, yeni geçici bütçe yürürlüğe girmiş oldu.Geçici bütçe tasarısının ABD yerel saatiyle cuma gece yarısından önce onaylanmasıyla, hükümetin kapanmasının önüne geçildi.Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde, harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

https://tr.sputniknews.com/20211203/abd-temsilciler-meclisinden-hukumetin-kapanmasini-onleyecek-gecici-butce-tasarisina-onay-1051399208.html

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abd, joe biden, abd temsilciler meclisi, imza, tasarı, federal hükümet, senato, bütçe