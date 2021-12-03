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Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı
Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı
ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle faaliyetlerine ara vermesini önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T22:45+0300
2021-12-03T22:45+0300
dünya
abd
joe biden
abd temsilciler meclisi
imza
tasarı
federal hükümet
senato
bütçe
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Amerikan federal hükümetine 18 Şubat'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'da onaylanmasının ardından Başkan Biden'ın masasına geldi.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu tasarının Biden tarafından imzalandığı bildirildi.Böylece, ülkede 2021 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kala, yeni geçici bütçe yürürlüğe girmiş oldu.Geçici bütçe tasarısının ABD yerel saatiyle cuma gece yarısından önce onaylanmasıyla, hükümetin kapanmasının önüne geçildi.Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde, harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.
https://tr.sputniknews.com/20211203/abd-temsilciler-meclisinden-hukumetin-kapanmasini-onleyecek-gecici-butce-tasarisina-onay-1051399208.html
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abd, joe biden, abd temsilciler meclisi, imza, tasarı, federal hükümet, senato, bütçe

Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

22:45 03.12.2021
© REUTERS / Kevin LamarqueABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle faaliyetlerine ara vermesini önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı.
Amerikan federal hükümetine 18 Şubat'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'da onaylanmasının ardından Başkan Biden'ın masasına geldi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu tasarının Biden tarafından imzalandığı bildirildi.
Böylece, ülkede 2021 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kala, yeni geçici bütçe yürürlüğe girmiş oldu.
Geçici bütçe tasarısının ABD yerel saatiyle cuma gece yarısından önce onaylanmasıyla, hükümetin kapanmasının önüne geçildi.
Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.
Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde, harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.
ABD Temsilciler Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
DÜNYA
ABD Temsilciler Meclisi'nden hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay
03:21
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