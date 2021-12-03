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https://tr.sputniknews.com/20211203/biden-kis-aylarinda-kovid-19-ile-mucadele-planini-acikladi--1051397938.html
Biden kış aylarında Kovid-19 ile mücadele planını açıkladı
Biden kış aylarında Kovid-19 ile mücadele planını açıkladı
ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantının gölgesinde girilen kış aylarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele planını açıkladı ve gelecek haftalarda... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T01:51+0300
2021-12-03T01:55+0300
dünya
joe biden
koronavirüs
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Biden, Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde yaptığı ziyarette uzmanlardan Omicron varyantı ve Kovid-19'un ilerlemesi konusunda bilgi almasının ardından bir konuşma yaptı.Kovid-19'un hiç olmaması gerektiği halde siyasi bir mevzu haline geldiğine dikkati çeken Biden, "Aldığımız önlemler bizi ayırmamalı, birleştirmeli." mesajını verdi.Biden, kış ayları için ilk hedeflerinin aşılanmayı hızlandırmak ve kişileri destek doz aşılarını almaya teşvik etmek olduğunu kaydederek, evde yapılan Kovid-19 testlerinin ücretsiz olması için de harekete geçtiklerini kaydetti.Yurt içi ve yurt dışı seyahat şartlarında da yeni düzenlemeler getirdiklerini aktaran Biden, "ABD'ye uluslararası seyahat eden herkes milliyetine ve aşı durumuna bakılmaksızın uçağa binmeden 24 saat önce test olacak. Ayrıca iç hatlardaki uçak, tren ve otobüs yolculuğundaki maske zorunluluğunu da kış sonuna kadar uzatıyoruz." bilgisini verdi.Şu ana kadar Omicron varyantı vakasına ülkede sadece 2 kişide rastlandığını belirten Biden, "Uzmanlar gelecek haftalarda Kovid-19 vakalarında artış olacağını söylüyor. Buna hazırlıklı olmalıyız." uyarısında bulundu.Biden, gelecek 100 gün içinde ihtiyaç sahibi ülkelere de 200 milyondan fazla Kovid-19 aşısı göndermeyi planladıklarını sözlerine ekledi.
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joe biden, koronavirüs

Biden kış aylarında Kovid-19 ile mücadele planını açıkladı

01:51 03.12.2021 (güncellendi: 01:55 03.12.2021)
© REUTERS / Kevin LamarqueABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantının gölgesinde girilen kış aylarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele planını açıkladı ve gelecek haftalarda vakaların artmasına karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.
Biden, Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde yaptığı ziyarette uzmanlardan Omicron varyantı ve Kovid-19'un ilerlemesi konusunda bilgi almasının ardından bir konuşma yaptı.

Kovid-19'un hiç olmaması gerektiği halde siyasi bir mevzu haline geldiğine dikkati çeken Biden, "Aldığımız önlemler bizi ayırmamalı, birleştirmeli." mesajını verdi.

Biden, kış ayları için ilk hedeflerinin aşılanmayı hızlandırmak ve kişileri destek doz aşılarını almaya teşvik etmek olduğunu kaydederek, evde yapılan Kovid-19 testlerinin ücretsiz olması için de harekete geçtiklerini kaydetti.
Yurt içi ve yurt dışı seyahat şartlarında da yeni düzenlemeler getirdiklerini aktaran Biden, "ABD'ye uluslararası seyahat eden herkes milliyetine ve aşı durumuna bakılmaksızın uçağa binmeden 24 saat önce test olacak. Ayrıca iç hatlardaki uçak, tren ve otobüs yolculuğundaki maske zorunluluğunu da kış sonuna kadar uzatıyoruz." bilgisini verdi.

Şu ana kadar Omicron varyantı vakasına ülkede sadece 2 kişide rastlandığını belirten Biden, "Uzmanlar gelecek haftalarda Kovid-19 vakalarında artış olacağını söylüyor. Buna hazırlıklı olmalıyız." uyarısında bulundu.

Biden, gelecek 100 gün içinde ihtiyaç sahibi ülkelere de 200 milyondan fazla Kovid-19 aşısı göndermeyi planladıklarını sözlerine ekledi.
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