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Bilim insanları açıklama getiremedi: Cüce galakside alışılmadık derecede büyük kara delik keşfi
Bilim insanları açıklama getiremedi: Cüce galakside alışılmadık derecede büyük kara delik keşfi
ABD’nin Teksas Üniversitesi’ndeki McDonald Gözlemevi'ndeki gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi’nin uydusu Aslan I cüce galaksisinde kara delik bulunduğunu... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T12:34+0300
2021-12-03T12:35+0300
abd
kara delik
samanyolu galaksisi
mcdonald gözlemevi
aslan i
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McDonald Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, “Austin'deki McDonald Gözlemevi'ndeki gökbilimciler, Samanyolu'nun Aslan I adlı cüce uydu galaksisinin birinin kalbinde alışılmadık derecede büyük bir kara delik keşfetti” denildi. Açıklamada, keşfedilen kara deliğin Samanyolu Galaksisi’nin merkezindeki kara delik kadar büyük olduğu ifade edilirken bu araştırmaların galaksilerin nasıl evrimleştiğine ilişkin tanımlamalara ışık tutabileceği belirtildi. Sonuçları The Astrophysical Journal'da yayınlanan araştırmada görevli gökbilimci Karl Gebhardt, keşfe ilişkin yaptığı açıklamada, “Samanyolu'na düşen çok küçük bir galaksiniz var ve kara deliği yaklaşık Samanyolu'nunki kadar büyük. Kütle oranı kesinlikle çok büyük. Sonuç emsalsiz. Aslan I’deki kara deliğin kütlesi yüksekse, bu, kara deliklerin devasa galaksilerde nasıl büyüdüğünü açıklayabilir” dedi.Araştırma ekibinden bir diğer isim Maria Jose Bustamante de cüce galaksilerde böylesi bir kara delik oluşumuna açıklama getiremediklerini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211201/dunyaya-en-yakin-super-kutleli-kara-delik-cifti-gozlemlendi-1051316099.html
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abd, kara delik, samanyolu galaksisi, mcdonald gözlemevi, aslan i

Bilim insanları açıklama getiremedi: Cüce galakside alışılmadık derecede büyük kara delik keşfi

12:34 03.12.2021 (güncellendi: 12:35 03.12.2021)
© AAUzay
Uzay - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AA
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ABD’nin Teksas Üniversitesi’ndeki McDonald Gözlemevi'ndeki gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi’nin uydusu Aslan I cüce galaksisinde kara delik bulunduğunu duyurdu. Kara deliğin, Samanyolu Galaksisi’nin merkezindeki kara delik kadar büyük olduğu ifade edildi.
McDonald Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, “Austin'deki McDonald Gözlemevi'ndeki gökbilimciler, Samanyolu'nun Aslan I adlı cüce uydu galaksisinin birinin kalbinde alışılmadık derecede büyük bir kara delik keşfetti” denildi.
Açıklamada, keşfedilen kara deliğin Samanyolu Galaksisi’nin merkezindeki kara delik kadar büyük olduğu ifade edilirken bu araştırmaların galaksilerin nasıl evrimleştiğine ilişkin tanımlamalara ışık tutabileceği belirtildi.
Sonuçları The Astrophysical Journal'da yayınlanan araştırmada görevli gökbilimci Karl Gebhardt, keşfe ilişkin yaptığı açıklamada, “Samanyolu'na düşen çok küçük bir galaksiniz var ve kara deliği yaklaşık Samanyolu'nunki kadar büyük. Kütle oranı kesinlikle çok büyük. Sonuç emsalsiz. Aslan I’deki kara deliğin kütlesi yüksekse, bu, kara deliklerin devasa galaksilerde nasıl büyüdüğünü açıklayabilir” dedi.
Araştırma ekibinden bir diğer isim Maria Jose Bustamante de cüce galaksilerde böylesi bir kara delik oluşumuna açıklama getiremediklerini söyledi.
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