https://tr.sputniknews.com/20211203/birlesmis-milletler-isid-iraktaki-hapishanede-savas-suc-isledi-1051402699.html

Birleşmiş Milletler: IŞİD Irak'taki hapishanede savaş suçu işledi

Birleşmiş Milletler: IŞİD Irak'taki hapishanede savaş suçu işledi

Irak'taki savaş suçlarını inceleyen Birleşmiş Milletler ekibinin lideri Christian Ritscher, Haziran 2014'te IŞİD mensuplarının Musul'daki bir hapishanede... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T10:07+0300

2021-12-03T10:07+0300

2021-12-03T10:08+0300

dünya

irak

işid

hapishane

savaş suçu

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na hitap eden Ritscher, ağırlıklı olarak Şii mahkumlardan oluşan en az 1000 mahkumun sistematik olarak öldürüldüğü tahmin edilen Baduş Merkez Hapishanesi'nde işlenen infazlardan kalan toplu mezarlara dair delil topladıklarını açıkladı.Ritscher, "Yakalanan mahkumlar, hapishaneye yakın bir bölgeye götürülüp, dini kimliklerine göre gruplara ayrılıp aşağılandılar. Çoğu Şii mahkumlardan oluşan en az 1000 kişi sistematik olarak öldürüldü" ifadelerini kullandı.Uzmanların IŞİD'e ait belgeler de dahil olmak üzere dijital kanıtlar, belgeler, hayatta kalanların ifadeleri ve adli delillere ilişkin yürüttüğü analizin, hapishanede işlenen suçlardan sorumlu olan birkaç IŞİD üyesine işaret ettiğini söyledi.Birleşmiş Milletler'e bağlı, Irak'taki IŞİD Grubu Tarafından İşlenen Suçlar İçin Hesap Verebilirliği Arttırma Araştırma Ekibi'nin incelemeler sonucunda IŞİD'in Baduş hapishanesinde 'cinayet, imha, işkence, zorla kaybetme, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerden oluşan insanlığa karşı suçlar' işlediği, bunun yanında 'kasten öldürme, işkence, insanlık dışı muamele ve kişisel haysiyete hakaret' gibi savaş suçlarından da sorumlu olduğunu kaydetti.IŞİD, 2014 yılında Suriye ve Irak'taki belirli bölgeleri ele geçirerek 'halifelik' ilan etmiş, çok sayıda sivili dini ve etnik kimlikleri gerekçesiyle tutuklamış ve infaz etmişti. Her iki ülkenin de büyük tarihi şehirlerini ağır yıkıma uğratan üç yıllık savaşın sonunda IŞİD'in mağlup edildiği 2017'de ilan edilmişti. Irak'ın bazı bölgelerinde varlığını sürdüren IŞİD uyuyuyan hücrelerinin küçük çapta saldırılar düzenlemeye devam ettiği belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20170803/unesco-isid-saldirisinda-olen-rt-muhabiri-icin-aciklama-savas-sucu-1029554839.html

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irak, işid, hapishane, savaş suçu