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https://tr.sputniknews.com/20211203/bulgaristana-acilan-hamzabeyli-sinir-kapisinda-20-kilometre-tir-kuyrugu-olustu-1051409446.html
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometre TIR kuyruğu oluştu
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometre TIR kuyruğu oluştu
Türkiye'nin ihracat yoğunluğuna bağlı tır çıkışlarına Bulgaristan'ın cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde 20 kilometre TIR kuyruğu meydana... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T13:11+0300
2021-12-03T13:11+0300
2021-12-03T13:11+0300
türkiye
tir
araç
yoğunluk
tır şöförü
ihracat
hamzabeyli sınır kapısı
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Türkiye'den Avrupa'ya geçişte TIR yoğunluğuna Bulgaristan çoğu zaman cevap veremiyor. Bu durum Türkiye tarafında tır kuyruklarına neden oluyor.Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan TIR kuyruğu yüzünden 800 kadar araç çıkış için bekliyor.Artış istatistiklere de yansıdıSınır kapısındaki TIR trafiği artışı istatistiklere de yansıdı.Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Hamzabeyli'den Bulgaristan'a günlük TIR çıkışı 10 yıl öncesine göre iki kat artarak 600 civarına dayandı.2011 yılında 106 bin TIR'ın çıktığı sınır kapısında, bu sayı 2019'da 115 bin, 2020'de 126 bin, bu yılın 11 ayında ise 179 bine yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20211019/tir-suruculerinin-yol-verme-inatlasmasi-kazayla-bitti-1049951752.html
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tir, araç, yoğunluk, tır şöförü, ihracat, hamzabeyli sınır kapısı
Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometre TIR kuyruğu oluştu
Türkiye'nin ihracat yoğunluğuna bağlı tır çıkışlarına Bulgaristan'ın cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde 20 kilometre TIR kuyruğu meydana geldi.
Türkiye'den Avrupa'ya geçişte TIR yoğunluğuna Bulgaristan çoğu zaman cevap veremiyor. Bu durum Türkiye tarafında tır kuyruklarına neden oluyor.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan TIR kuyruğu yüzünden
800 kadar araç çıkış için bekliyor. Artış istatistiklere de yansıdı
Sınır kapısındaki TIR trafiği artışı istatistiklere de yansıdı.
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Hamzabeyli'den Bulgaristan'a günlük TIR çıkışı 10 yıl öncesine göre iki kat artarak 600 civarına dayandı.
2011 yılında 106 bin TIR'ın çıktığı sınır kapısında, bu sayı 2019'da 115 bin, 2020'de 126 bin, bu yılın 11 ayında ise 179 bine yükseldi.