https://tr.sputniknews.com/20211203/buyuk-menderes-nehrinde-toplu-balik-olumleri-copler-bir-an-once-alinmazsa-daha-cok-balik-olecek-1051395097.html

Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri: 'Çöpler bir an önce alınmazsa daha çok balık ölecek'

Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri: 'Çöpler bir an önce alınmazsa daha çok balık ölecek'

Büyük Menderes Nehri'nin Aydın'ın Söke ilçesinden geçen kısmında balık ölümleri yaşandı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T00:04+0300

2021-12-03T00:04+0300

2021-12-03T01:23+0300

yaşam

aydın

toplu balık ölümleri

balık

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Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı yazılı açıklamada, Sarıkemer Mahallesi civarında nehirde çöp yığınlarının oluştuğunun bildirilmesi üzerine bölgeye gittiklerini, atıkların çevresinde yapılan incelemede nehrin kıyı kesiminde çok sayıda balık ölüsü tespit ettiklerini belirtti.Bazı vatandaşların balıkları topladığını aktaran Sürücü, bu balıkların tüketilmesinin halk sağlığını tehdit ettiğini kaydetti.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Sürücü, çöp yığınlarının temizlenerek alana yüzer bariyer sisteminin kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Çöpler bir an önce yerinden alınmazsa tekrar yağmur yağması durumunda atıklardan oluşan ada daha da büyüyerek köprüye büyük baskı oluşturacaktır. Oksijensizlikten daha çok balık ölümleri meydana gelecek ve buradaki ekosistem çökecektir. Devlet Su İşleri (DSİ) daha önce Söke regülatörüne uyguladığı ve başarılı olduğu yüzer bariyer sistemini, Taşköprü'nün önüne de uygulamalıdır. Menderes temiz aksın, sulara çöp atılmasın, tarihi Taşköprü yıkılmasın, balıklar ölmesin" ifadelerini kullandı.

aydın

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aydın, toplu balık ölümleri, balık