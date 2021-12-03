Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211203/chp-yoksulluk-haritasi-cikariyor-1051400752.html
CHP 'yoksulluk haritası' çıkarıyor
CHP 'yoksulluk haritası' çıkarıyor
Büyükşehir ve il belediyelerinde uzman ekipler hane ve geril durumları sigorta durumları, yaş ve cinsiyete bakılarak Türkiye’nin yoksulluk haritası çıkaracak. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T07:43+0300
2021-12-03T07:41+0300
politika
chp
rapor
harita
çalışma
cumhuriyet halk partisi (chp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103772/26/1037722676_124:0:1120:560_1920x0_80_0_0_26d40733d1e36cc8f9714e4b9fcfdf2c.jpg
CHP, partili belediyelerin bulunduğu bölgelerde yoksulluk haritası çıkarıyor. Yoksulluk Haritası çalışmasında, hane ve gelir durumları, sigortalı çalışma oranları, hanelerin sosyal tablosu ve bu grupların yaş-cinsiyet dağılımı gibi veriler baz alınıyor. İlerleyen süreçte ilçe belediyelerinde yoksulluğu tarayacak CHP, iktidara geldiğinde ise merkezi yönetimin imkanlarını yoksullukla mücadelede daha etkin kullanabilmek için Türkiye’nin yoksulluk haritasını çıkarmayı planlıyor.‘İktidara hazırlık’Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 'Yoksulluk Haritası' çalışmasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:"Derin yoksullukla mücadele için önce belediyelerimizde, iktidara geldiğimizde de ülke genelinde doğru ve etkili politikalar geliştirmek için hazırlık yapıyoruz. Gelen sosyal yardım başvurularını, belediyelerimizin farklı alanlardaki verilerini ve yapılan araştırmaları bir araya getirerek belediyelerimizin bulunduğu bölgelerde yoksulluk haritaları çıkaracağız. Çalışmaya önce büyükşehir ve il belediyelerimizden başladık. Yoksulluk haritası çalışmaları için belediyelerimizde uzman ekipler kurduk, önemli bir yol katettik. Hane ve gelir durumları, sigortalı çalışma oranları, hanelerin sosyal tablosu ve bu grupların yaş ve cinsiyet dağılımı gibi verileri baz alarak geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmayı tamamladıktan sonra ilçe belediyelerimizle devam edeceğiz. En önemlisi, bu çalışmayı tamamladığımızda Türkiye’nin yoksulluk haritasını da çıkaracağız.'Yoksulluk Haritası' sayesinde siyasi iktidarın gizlediği gerçek yoksulluk verilerine ulaşacağız. Örneğin, herhangi bir belediyemiz kendi bölgesine ait yoksulluk haritasına baktığında hangi hanenin, hangi sokağın, hangi mahallenin neye ihtiyacı olduğunu saptayabilecek. Türkiye’nin yoksulluk haritasını çıkardığımızda ise, merkezî yönetimin imkânlarını yoksullukla mücadelede daha etkin kullanabilme fırsatına sahip olacağız."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103772/26/1037722676_373:0:1120:560_1920x0_80_0_0_a609d87997e1f89828061412a6e09cd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, rapor, harita, çalışma, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP 'yoksulluk haritası' çıkarıyor

07:43 03.12.2021
© AACHP, bayrak, logo
CHP, bayrak, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AA
Abone ol
Büyükşehir ve il belediyelerinde uzman ekipler hane ve geril durumları sigorta durumları, yaş ve cinsiyete bakılarak Türkiye’nin yoksulluk haritası çıkaracak.
CHP, partili belediyelerin bulunduğu bölgelerde yoksulluk haritası çıkarıyor. Yoksulluk Haritası çalışmasında, hane ve gelir durumları, sigortalı çalışma oranları, hanelerin sosyal tablosu ve bu grupların yaş-cinsiyet dağılımı gibi veriler baz alınıyor.
İlerleyen süreçte ilçe belediyelerinde yoksulluğu tarayacak CHP, iktidara geldiğinde ise merkezi yönetimin imkanlarını yoksullukla mücadelede daha etkin kullanabilmek için Türkiye’nin yoksulluk haritasını çıkarmayı planlıyor.
‘İktidara hazırlık’
Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 'Yoksulluk Haritası' çalışmasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
"Derin yoksullukla mücadele için önce belediyelerimizde, iktidara geldiğimizde de ülke genelinde doğru ve etkili politikalar geliştirmek için hazırlık yapıyoruz. Gelen sosyal yardım başvurularını, belediyelerimizin farklı alanlardaki verilerini ve yapılan araştırmaları bir araya getirerek belediyelerimizin bulunduğu bölgelerde yoksulluk haritaları çıkaracağız. Çalışmaya önce büyükşehir ve il belediyelerimizden başladık. Yoksulluk haritası çalışmaları için belediyelerimizde uzman ekipler kurduk, önemli bir yol katettik. Hane ve gelir durumları, sigortalı çalışma oranları, hanelerin sosyal tablosu ve bu grupların yaş ve cinsiyet dağılımı gibi verileri baz alarak geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmayı tamamladıktan sonra ilçe belediyelerimizle devam edeceğiz. En önemlisi, bu çalışmayı tamamladığımızda Türkiye’nin yoksulluk haritasını da çıkaracağız.
'Yoksulluk Haritası' sayesinde siyasi iktidarın gizlediği gerçek yoksulluk verilerine ulaşacağız. Örneğin, herhangi bir belediyemiz kendi bölgesine ait yoksulluk haritasına baktığında hangi hanenin, hangi sokağın, hangi mahallenin neye ihtiyacı olduğunu saptayabilecek. Türkiye’nin yoksulluk haritasını çıkardığımızda ise, merkezî yönetimin imkânlarını yoksullukla mücadelede daha etkin kullanabilme fırsatına sahip olacağız."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce