CHP'li Yüceer: Ormanlar, arsa ofisi haline getirilmeye çalışılıyor

CHP’li Yüceer: Ormanlar, arsa ofisi haline getirilmeye çalışılıyor

CHP Milletvekili Candan Yüceer, ormanları kamu yarar ve zarureti kapsamında yapılaşmaya açan yönetmelikleri "Kamu yararı gerekçesi tüm yapılanma için yeterli... 03.12.2021

CHP'li Yüceer: Ormanlar, arsa ofisi haline getirilmeye çalışılıyor 03.12.2021 SEYİR HALİ

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, 30 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve ormanlarda kamu yararı ve zaruret dahilinde yapılaşmaya izin veren Orman Kanunu’nun 17. ve 18. maddesine dair yönetmelikleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Yüceer, kanun değişiklikleri ile kaybedilen ormanlık alanları “Geçtiğimiz günlerde 16 Kasım’da bir torba yasa geldi ve Orman Kanunu’nun 18. maddesinde değişiklik yapılıp gene bu kapsam genişletildi. Yeni yapılaşmalara izin veren yönetmelikler bu torba yasanın akabinde maalesef çıkmış oldu. Biz biliyoruz ki yanan yerler bir süre sonra olağan haline, ekosistemine ulaşabilir ama bu şekilde kurulan tesislerin normal bir düzene geçmesinin mümkün olmadığını bizler biliyoruz. Hal böyle olmasına rağmen 2012 ve 2020 arasında bu tür tesislerle fiili olarak kaybedilen yıllık ortalama orman alanı yangınlarla yok olan ormanların dört katına ulaşmış durumdadır. 2004 yılında Maden Kanunu ile bu tahsislerin sayısı 2.5 kat, alanı ise 3.5 kat artmış durumdadır. Ülke çapında orman dışı amaçlarla yapılmış olan orman tahsislerinin toplam miktarı 2020 yılı itibariyle 740 bin hektara, 2B ile orman dışına çıkarılan alanların miktarı 626 bin hektara ulaşmış durumdadır. TEMA vakfının da açıklamaları vardı biliyorsunuz. Ormanların hemen hemen Türkiye genelinde yüzde 60 üzerinde bir oranı şu an bu tür işletmelere tahsis edilmiş durumda” diye aktardı.‘Kamu-özel işbirliği unutulmamış, onlara da güvence veriliyor’Özel sektörün orman arazileri konusunda görüşlerine yer veren Yüceer, yönetmeliklerin getirdiği değişikleri “Çıkan yönetmelikte 17. maddede yine bu tesislerin kullanım dışı olanların kapsamı genişletiliyor, yeni yapılaşmalara izin veriliyor. Kamu yararı ve zarureti gerekçesi zaten ormanlardaki tüm yapılanma için yeterli olabiliyor. Orman izin bedellerinde özel şirketlerin yıllardır sürdürdüğü ‘çok yüksek meblağlar’ diye bir kulis var. En ucuz araziyi bulmak istiyorlar, bunu da orman olarak bulmuşlar. Bedeller azaltıldı. Madenciler de aynı kulisi yapıyorlar. Bir sonraki dönemde 16. maddedeki bir yönetmelik değişikliği ile beraber herhalde bunu göreceğiz. Orada da bedeller azaltılacak. Hiçbir şey atlanmamış. 40 başlık altında ki bunların alt başlıkları da var. Yer altı depolama tesisleri, eğitim tesisleri, spor tesisleri, adli hizmet tesisi, adliye sarayları ve cezaevleri var. Bunun yanında kamu-özel işbirliği unutulmamış. Onlara da güvence veriyor. Ormanlar, arsa ofisi haline getirilmeye çalışılıyor” diye açıkladı.‘Ormanlarımız çok deniyor ama baktığımızda fiilen bu alanların orman vasfını yitirdiğini görüyoruz’Yüceer, tesis kurulan alanların fiilen orman vasfını yitirdiğini ve yürütmeyi durdurmaya başvuracaklarını “Saydığımız tesislerde orman alanı dışında yapılması olanaklı olan şeyler. Yapılması durumunda ormanın orman olarak korunmasından daha fazla yarar üretemeyeceği açık olan iş ve işlemler için orman alanlarının sürekliliğinden vazgeçilmesi gerçekten kabul edilemez. Kağıt üzerinde orman görünüyor, ormanlarımız çok deniyor ama baktığımızda fiilen bu alanların orman vasfını yitirdiğini görüyoruz. Yargı yolu çoğu zaman yeterli olamayabiliyor. Torbaların içine girip çıkarılıyor. Başka bir şekilde geçirilebiliyor, KHK’lar ile değişikliğe gidildi. Bu anlamda bir an önce Türkiye’nin bu ayrımı gözeten, çevrenin kıymetini bilen çocuklarımıza sağlıklı bir çevre bırakmak niyetinde olan bir yönetim değişikliğine ve politikalarına ihtiyacı var. Yürütmeye durdurmaya başvuracağız. Vatandaşlarımız her yerde mücadelesini veriyorlar ve bir ağaç için de orman olmaya devam edecekler” diye söyledi.

2021

