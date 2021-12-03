https://tr.sputniknews.com/20211203/chpnin-mersin-mitingine-squid-gameli-cagri-1051424097.html

CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı

CHP'nin Mersin mitingine 'Squid Game'li çağrı

Mersin'de yarın düzenlenecek CHP mitingine halk 'Squid Game' adlı diziyle özdeşleşen kartlarla davet edildi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T18:45+0300

2021-12-03T18:45+0300

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türkiye

chp

güney kore

mersin

dizi

kart

squid game

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 4 Aralık’ta Mersin'de düzenleyeceği miting öncesinde kentte dağıtılan kartlar gündem oldu. CHP'nin mitingi önce kent ve çevre illerde geniş kapsamlı çalışmalar devam ederken, bir dizi ve film izleme platformunda izlenme rekor kıran Güney Kore yapımı 'Squid Game' adlı dizi ile halka çağrı yapıldı.Kentte, dizi ile gündem olan kartlar dağıtıldı. Kartta, 'Oyunu sonlandırmak için, 4 Aralık Cumartesi 13.00' yazıldığı görüldü.

türkiye

güney kore

mersin

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chp, güney kore, mersin, dizi, kart, squid game