https://tr.sputniknews.com/20211203/cia-belgeleri-teskilat-calisanlarinin-cocuklara-cinsel-suc-isledigini-bildigi-halde-ortbas-etti-1051395810.html

CIA belgeleri: Teşkilat, çalışanlarının çocuklara cinsel suç işlediğini bildiği halde örtbas etti

CIA belgeleri: Teşkilat, çalışanlarının çocuklara cinsel suç işlediğini bildiği halde örtbas etti

Kaçırma, işkence, cinayet dahil her türlü suçu yöntem olarak kullanan CIA'in çalışanlarının çocuk istismarına karıştığını bildiği halde, bunu örtbas ettiği... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T00:32+0300

2021-12-03T00:32+0300

2021-12-03T00:42+0300

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çocuklara yönelik cinsel istismar

çocuklara cinsel taciz

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ABD'li haber sitesi BuzzFeed News, yaklaşık 10 yıllık bir çabanın sayesinde Bilgi Özgürlüğü Yasası'na (FOIA) dayanarak açtığı davalar sonucunda Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) yüzlerce iç raporuna erişti. 2004-2019 yıllarını kapsayan iç raporlara göre CIA'in elinde en az 10 çalışanının çocuklarla ilgili cinsel suçlara karıştığına dair kanıtlar varken, bunlardan sadece birine resmen suçlama yöneltildi, diğerleri sadece teşkilat içi işleme tabi tutuldu. Belgelere göre sözkonusu CIA çalışanlarından biri, '2 yaşındaki bir kız çocuğuyla uygunsuz cinsel faaliyete girdi' ve '6 yaşındaki bir çocukla iki ayrı durumda cinsel temasa girdiğini kabul etti'. Çalışan, CIA'den kovuldu ama hiçbir zaman resmen suçlanmadı. Bir diğer eleman, kurbanların annelerinin çektiği kız çocuklarının cinsel videolarını satın aldı, bunun ortaya çıkması istifasına yol açtı, ama o da resmen suçlanmadı. CIA'in sözleşmeli bir çalışanı, aslında gizli FBI ajanı olan bir çocukla seks yapma hazırlığı içindeyken yakalandı. Sözleşmesi iptal edildi, ama resmen suçlanmadı. Çocuklarla ilgili cinsel suçlara karışma suçlaması yöneltilen tek CIA çalışanı ise aynı zamanda gizli belgeleri kötüye kullanmaktan soruşturuluyor. BuzzFeed'e konuşan adı açıklanmayan bir eski CIA yetkilisi, teşkilatın böyle olaylarla dahili olarak ilgilenmeyi tercih ettiğini, zira bir suçla resmen itham edilmeleri halinde çalışanların zorlama altında yanlışlıkla kaynakları ve yöntemleri ifşa etme ihtimali bulunduğunu söyledi. Bu, CIA'de bir çocuklarla ilgili cinsel suç sorunu bulunduğunu ve teşkilatın bununla dışarıdan ilgilenilmesi konusundaki isteksiz olduğunu gösteren belgelerin ilk yayınlanışı değil.2015 yılında Vice News'un FOIA yoluyla elde ettiği belgeler, personelinin işlediği çocuk istismarı v çocuk pornosu suçlarını bildiğini ortaya koymuştu.

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abd, cia, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuklara cinsel taciz