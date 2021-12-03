https://tr.sputniknews.com/20211203/cinde-yerli-uretim-iha-turboprop-motoru-test-edildi-1051431839.html

Çin’de, yerli üretim İHA turboprop motoru test edildi

Çin’de, yerli üretim İHA turboprop motoru test edildi

Çin’de, insansız hava araçlarının (İHA) yüksek dağlardaki etkinliğini artırmaya yönelik geliştirilen turboprop motorun testlerinin tamamlandığı belirtildi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T23:27+0300

2021-12-03T23:27+0300

2021-12-03T23:27+0300

savunma

çin

insansız hava aracı (iha)

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Global Times’ın haberinde, China Aerospace Science and Technology Corp (CASC) şirketi tarafından geliştirilen İHA turboprop motorunun Tibet’te test edildiği bildirildi. İHA’nın 5 bin 191 metre yükseklikte uçtuğu kaydedildi. Ayrıca gece şartlarında 4 bin 300 metre yükseklikte uçuş gerçekleştirildi.18 kilogram ağırlığındaki motorun, ağırlığı 600 kilograma varan araçları havalandırabildiği aktarılırken, İHA’larda kullanılan pistonlu motorların sadece 3 bin metre yükseklikteki uçuşlara izin verdiği, CASC’ın geliştirdiği motorun 4 bin – 5 bin 200 metre yükseklikteki uçuşlara izin verdiği kaydedildi.

çin

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çin, insansız hava aracı (iha)