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Çin’de, yerli üretim İHA turboprop motoru test edildi
Çin’de, yerli üretim İHA turboprop motoru test edildi
Çin’de, insansız hava araçlarının (İHA) yüksek dağlardaki etkinliğini artırmaya yönelik geliştirilen turboprop motorun testlerinin tamamlandığı belirtildi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T23:27+0300
2021-12-03T23:27+0300
savunma
çin
insansız hava aracı (iha)
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Global Times’ın haberinde, China Aerospace Science and Technology Corp (CASC) şirketi tarafından geliştirilen İHA turboprop motorunun Tibet’te test edildiği bildirildi. İHA’nın 5 bin 191 metre yükseklikte uçtuğu kaydedildi. Ayrıca gece şartlarında 4 bin 300 metre yükseklikte uçuş gerçekleştirildi.18 kilogram ağırlığındaki motorun, ağırlığı 600 kilograma varan araçları havalandırabildiği aktarılırken, İHA’larda kullanılan pistonlu motorların sadece 3 bin metre yükseklikteki uçuşlara izin verdiği, CASC’ın geliştirdiği motorun 4 bin – 5 bin 200 metre yükseklikteki uçuşlara izin verdiği kaydedildi.
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çin, insansız hava aracı (iha)

Çin’de, yerli üretim İHA turboprop motoru test edildi

23:27 03.12.2021
© REUTERS / Thomas PeterÇin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Thomas Peter
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Çin’de, insansız hava araçlarının (İHA) yüksek dağlardaki etkinliğini artırmaya yönelik geliştirilen turboprop motorun testlerinin tamamlandığı belirtildi.
Global Times’ın haberinde, China Aerospace Science and Technology Corp (CASC) şirketi tarafından geliştirilen İHA turboprop motorunun Tibet’te test edildiği bildirildi. İHA’nın 5 bin 191 metre yükseklikte uçtuğu kaydedildi. Ayrıca gece şartlarında 4 bin 300 metre yükseklikte uçuş gerçekleştirildi.
18 kilogram ağırlığındaki motorun, ağırlığı 600 kilograma varan araçları havalandırabildiği aktarılırken, İHA’larda kullanılan pistonlu motorların sadece 3 bin metre yükseklikteki uçuşlara izin verdiği, CASC’ın geliştirdiği motorun 4 bin – 5 bin 200 metre yükseklikteki uçuşlara izin verdiği kaydedildi.
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