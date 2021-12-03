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Demiryolu açılışına özel dini tören: Budist rahipler, kutsadıkları hızlı tren için ilahiler okudu
11:56 03.12.2021 (güncellendi: 12:06 03.12.2021)
Güney Asya ülkesi Laos'da yapımı tamamlanan hızlı trenin açılış töreni öncesinde, Budist rahipler yeni demiryolu projesini kutsadı.
Budist rahiplerin katılımıyla düzenlenen dini törende, din adamları ilahiler söyleyerek bir tren vagonunu su ve uğurlu işaretlerle kutsadı.
© REUTERS / PHOONSAB THEVONGSAAsya'nın en az gelişmiş ülkelerinden biri olan Laos'un modernizasyona yönelik en büyük adımlardan biri olarak anılan Çin liderliğindeki 8.22 milyar dolarlık yeni yüksek hızlı demiryolu hattı, dün bir Budist töreniyle kutsandı.
Asya'nın en az gelişmiş ülkelerinden biri olan Laos'un modernizasyona yönelik en büyük adımlardan biri olarak anılan Çin liderliğindeki 8.22 milyar dolarlık yeni yüksek hızlı demiryolu hattı, dün bir Budist töreniyle kutsandı.
© REUTERS / PHOONSAB THEVONGSA
Çin'in güneydoğudaki Kunming kentini Laos'un başkenti Vientiane'ye bağlayan hızlı tren hattı, sıradağları ve nehirleri geçerek 1000 km'den fazla bir güzergaha sahip olacak.
Çin'in güneydoğudaki Kunming kentini Laos'un başkenti Vientiane'ye bağlayan hızlı tren hattı, sıradağları ve nehirleri geçerek 1000 km'den fazla bir güzergaha sahip olacak.
© REUTERS / PHOONSAB THEVONGSA
Laos’u ‘karayla çevrili bir ülkeden karaya bağlı bir ülkeye’ dönüştürme stratejisinin bir adımı olarak gösterilen demiryolu hattı, aynı zamanda Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi'nin bir parçası.
Laos’u ‘karayla çevrili bir ülkeden karaya bağlı bir ülkeye’ dönüştürme stratejisinin bir adımı olarak gösterilen demiryolu hattı, aynı zamanda Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi'nin bir parçası.
© REUTERS / PHOONSAB THEVONGSADemiryolu hattının cuma günkü açılış töreninden bir gün önce Budist rahipler, hızlı trende düzenlenen dini törende ilahiler söylerken bir tren vagonunu su ve uğurlu işaretlerle kutsadı.
Demiryolu hattının cuma günkü açılış töreninden bir gün önce Budist rahipler, hızlı trende düzenlenen dini törende ilahiler söylerken bir tren vagonunu su ve uğurlu işaretlerle kutsadı.
© REUTERS / PHOONSAB THEVONGSAYedi milyonluk nüfusu ve 2019’daki 18 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasılası ile Laos, Asya'nın en fakir ülkelerinden biri olarak biliniyor.
Yedi milyonluk nüfusu ve 2019’daki 18 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasılası ile Laos, Asya'nın en fakir ülkelerinden biri olarak biliniyor.