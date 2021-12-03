Demiryolu açılışına özel dini tören: Budist rahipler, kutsadıkları hızlı tren için ilahiler okudu

Asya'nın en az gelişmiş ülkelerinden biri olan Laos'un modernizasyona yönelik en büyük adımlardan biri olarak anılan Çin liderliğindeki 8.22 milyar dolarlık yeni yüksek hızlı demiryolu hattı, dün bir Budist töreniyle kutsandı.