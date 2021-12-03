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https://tr.sputniknews.com/20211203/disk-asgari-ucretin-net-5200-lira-olmasi-talebiyle-eylem-duzenliyor-1051405972.html
DİSK, asgari ücretin net 5.200 lira olması talebiyle eylem düzenliyor
DİSK, asgari ücretin net 5.200 lira olması talebiyle eylem düzenliyor
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücretin net 5.200 lira olması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapıyor. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T11:49+0300
2021-12-03T12:15+0300
ekonomi
ankara
disk
asgari ücret
eylem
türkiye devrimci işçi sendikaları konfederasyonu araştırma dairesi (disk-ar)
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2022 için belirlenecek asgari ücret görüşmeleri sürerken, DİSK Ankara'da eylem yapıyor.Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri 5200 TL net asgari ücret talebiyle Ankara'nın Çankaya ilçesi Emek mahallesinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapıyor.Eylemde basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şunları ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20211202/disk-ar-calisanlarin-yuzde-69u-asgari-ucret-civarinda-maas-aliyor-1051373759.html
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ankara, disk, asgari ücret, eylem, türkiye devrimci işçi sendikaları konfederasyonu araştırma dairesi (disk-ar)

DİSK, asgari ücretin net 5.200 lira olması talebiyle eylem düzenliyor

11:49 03.12.2021 (güncellendi: 12:15 03.12.2021)
© Sputnik / Turan SalcıAsgari ücret görüşmeleri sürerken DİSK üyeleri 5200 TL net asgari ücret talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapıyor.
Asgari ücret görüşmeleri sürerken DİSK üyeleri 5200 TL net asgari ücret talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© Sputnik / Turan Salcı
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Turan Salcı
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücretin net 5.200 lira olması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapıyor.
2022 için belirlenecek asgari ücret görüşmeleri sürerken, DİSK Ankara'da eylem yapıyor.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri 5200 TL net asgari ücret talebiyle Ankara'nın Çankaya ilçesi Emek mahallesinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapıyor.
Eylemde basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şunları ifade etti:
"Pahalılık, faturalar belimizi büküyor. Ekonomik krizin faturasını bizler ödüyoruz. Her gece faturaları düşünüyoruz. Her gün yoksullaşıyoruz. Biz çalışıyoruz üretiyoruz, Türkiye'nin ekonomisi bizim ürettiğimiz değerlerle büyüyor ama biz geçinemiyoruz. Döviz kurundaki artış nedeniyle alım gücümüz düşüyor."
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DİSK-AR: Çalışanların yüzde 69'u asgari ücret civarında maaş alıyor
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