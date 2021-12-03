https://tr.sputniknews.com/20211203/disk-asgari-ucretin-net-5200-lira-olmasi-talebiyle-eylem-duzenliyor-1051405972.html

DİSK, asgari ücretin net 5.200 lira olması talebiyle eylem düzenliyor

DİSK, asgari ücretin net 5.200 lira olması talebiyle eylem düzenliyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücretin net 5.200 lira olması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapıyor. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T11:49+0300

2021-12-03T11:49+0300

2021-12-03T12:15+0300

ekonomi

ankara

disk

asgari ücret

eylem

türkiye devrimci işçi sendikaları konfederasyonu araştırma dairesi (disk-ar)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1051405551_113:0:1164:591_1920x0_80_0_0_9bab4b968295dddfe7f574801b9862b4.jpg

2022 için belirlenecek asgari ücret görüşmeleri sürerken, DİSK Ankara'da eylem yapıyor.Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri 5200 TL net asgari ücret talebiyle Ankara'nın Çankaya ilçesi Emek mahallesinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapıyor.Eylemde basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şunları ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20211202/disk-ar-calisanlarin-yuzde-69u-asgari-ucret-civarinda-maas-aliyor-1051373759.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

ankara, disk, asgari ücret, eylem, türkiye devrimci işçi sendikaları konfederasyonu araştırma dairesi (disk-ar)