https://tr.sputniknews.com/20211203/diyarbakirda-bir-esnaf-hirsizi-kovalarken-dukkani-biraktigi-musteri-tarafindan-soyuldu-1051409227.html

Diyarbakır'da bir esnaf, hırsızı kovalarken dükkanı bıraktığı müşteri tarafından soyuldu

Diyarbakır'da bir esnaf, hırsızı kovalarken dükkanı bıraktığı müşteri tarafından soyuldu

Diyarbakır'da bir cep telefonu dükkanında sabah saatlerinde hırsızlık yaşandı. Telefonlara bakma bahanesi ile gelen bir kişi elindeki telefonlar ile kaçmaya... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T13:08+0300

2021-12-03T13:08+0300

2021-12-03T13:06+0300

yaşam

diyarbakır

esnaf

hırsızlık

güvenlik kamerası

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşanan hırsızlıkta, Muhittin Ateş’e ait bir cep telefonu dükkanına sabah saatlerinde müşteri gibi gelip cep telefonu almak isteyen hırsız, bir süre oyalandı. Cep telefonunu kamerasını inceleyeceği gerekçesiyle dükkanın kapısında duran hırsız, cep telefonu tamiri yapmak için gelen başka bir müşteriyi görünce, Ateş’in boşluğunu yakalayıp kaçtı. Hırsızın ara sokaktan kaçtığını gören Ateş, peşinden koşarak dükkanı cep telefonu tamiri için gelen müşteriye bıraktı. Bir süre bekleyen müşteri Ateş’in gelmediğini görünce kendisi de bir cep telefonu çalarak kaçtı.Hırsızı yakalayamadan dönen Ateş, ikinci bir hırsızlık şokunu kamera kayıtlarını incelerken fark etti. Aynı anda 2 hırsızlık olayı yaşayan Muhittin Ateş, iddiaya göre sürekli dükkanına hırsızların dadandığını kaydetti.

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diyarbakır, esnaf, hırsızlık, güvenlik kamerası