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Diyarbakır'da bir esnaf, hırsızı kovalarken dükkanı bıraktığı müşteri tarafından soyuldu
Diyarbakır'da bir esnaf, hırsızı kovalarken dükkanı bıraktığı müşteri tarafından soyuldu
Diyarbakır'da bir cep telefonu dükkanında sabah saatlerinde hırsızlık yaşandı. Telefonlara bakma bahanesi ile gelen bir kişi elindeki telefonlar ile kaçmaya... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T13:08+0300
2021-12-03T13:06+0300
yaşam
diyarbakır
esnaf
hırsızlık
güvenlik kamerası
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşanan hırsızlıkta, Muhittin Ateş’e ait bir cep telefonu dükkanına sabah saatlerinde müşteri gibi gelip cep telefonu almak isteyen hırsız, bir süre oyalandı. Cep telefonunu kamerasını inceleyeceği gerekçesiyle dükkanın kapısında duran hırsız, cep telefonu tamiri yapmak için gelen başka bir müşteriyi görünce, Ateş’in boşluğunu yakalayıp kaçtı. Hırsızın ara sokaktan kaçtığını gören Ateş, peşinden koşarak dükkanı cep telefonu tamiri için gelen müşteriye bıraktı. Bir süre bekleyen müşteri Ateş’in gelmediğini görünce kendisi de bir cep telefonu çalarak kaçtı.Hırsızı yakalayamadan dönen Ateş, ikinci bir hırsızlık şokunu kamera kayıtlarını incelerken fark etti. Aynı anda 2 hırsızlık olayı yaşayan Muhittin Ateş, iddiaya göre sürekli dükkanına hırsızların dadandığını kaydetti.
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diyarbakır, esnaf, hırsızlık, güvenlik kamerası

Diyarbakır'da bir esnaf, hırsızı kovalarken dükkanı bıraktığı müşteri tarafından soyuldu

13:08 03.12.2021
© İHADiyarbakır'da bir esnaf, hırsızı kovalarken dükkanı bıraktığı müşteri tarafından soyuldu
Diyarbakır'da bir esnaf, hırsızı kovalarken dükkanı bıraktığı müşteri tarafından soyuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© İHA
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Diyarbakır'da bir cep telefonu dükkanında sabah saatlerinde hırsızlık yaşandı. Telefonlara bakma bahanesi ile gelen bir kişi elindeki telefonlar ile kaçmaya başladı. Hırsızı kovalayan esnaf, o sırada dükkanı bıraktığı müşteri tarafından iki kez soyuldu.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşanan hırsızlıkta, Muhittin Ateş’e ait bir cep telefonu dükkanına sabah saatlerinde müşteri gibi gelip cep telefonu almak isteyen hırsız, bir süre oyalandı. Cep telefonunu kamerasını inceleyeceği gerekçesiyle dükkanın kapısında duran hırsız, cep telefonu tamiri yapmak için gelen başka bir müşteriyi görünce, Ateş’in boşluğunu yakalayıp kaçtı. Hırsızın ara sokaktan kaçtığını gören Ateş, peşinden koşarak dükkanı cep telefonu tamiri için gelen müşteriye bıraktı. Bir süre bekleyen müşteri Ateş’in gelmediğini görünce kendisi de bir cep telefonu çalarak kaçtı.
Hırsızı yakalayamadan dönen Ateş, ikinci bir hırsızlık şokunu kamera kayıtlarını incelerken fark etti. Aynı anda 2 hırsızlık olayı yaşayan Muhittin Ateş, iddiaya göre sürekli dükkanına hırsızların dadandığını kaydetti.
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