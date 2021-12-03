https://tr.sputniknews.com/20211203/dogalgazda-mesken-tarifesi-degismedi-1051401104.html

Doğalgazda mesken tarifesi değişmedi

Doğalgazda mesken tarifesi değişmedi

Doğalgazda, aralık ayı için mesken tarifesi sabit kalırken sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 20 zam yapıldı. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T08:36+0300

2021-12-03T08:36+0300

2021-12-03T08:35+0300

ekonomi

doğalgaz

botaş

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

tarife

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine aralıkta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi bin metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak sabit kaldı.Aralıkta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 20 artışla 4 bin 200 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 20 artışla 4 bin 800 liraya çıktı.Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

doğalgaz, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), tarife