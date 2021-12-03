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https://tr.sputniknews.com/20211203/donetsk-donbasstaki-durumun-normale-donmesi-icin-kieve-yeni-oneriler-sundu-1051420396.html
Donetsk, Donbass'taki durumun normale dönmesi için Kiev'e yeni öneriler sundu
Donetsk, Donbass'taki durumun normale dönmesi için Kiev'e yeni öneriler sundu
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Donbass'taki durumun normale dönmesi için... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T17:00+0300
2021-12-03T17:02+0300
donetsk
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Donbass'ta son dönemde gerilim aralıksız olarak tırmanmaya devam ederken Donetsk'ten bölgedeki durumu normale döndürmek için bir adım geldi.Pervıy Kanal'a verdiği demeçte durumun normale dönmesi için Kiev'e yeni öneriler sunduklarını belirten Nikonorova, "Ana amacımız, Ukrayna'yı müzakerelere, barışçıl ve diplomatik çözüm yoluna döndürmek. Sunduğumuz yeni çözüm seçeneği, hala daha devam eden çatışmaların sonlanmasına yardım edebilir" dedi.Donetskli temsilcilerin Donbass'ta ateşkes kontrolüne yönelik ek önlemlerin uygulanması için kurduğu koordinasyon mekanizmasıyla ilgili önerilerini değiştirdiğini anlatan Nikonorova, "Bunun duyulması gerektiğini düşünüypruz, zira yeni yıl yaklaşıyor ve Ukrayna tarafı kendisinin bazı barışçıl zaferleri hakkında çok sık PR çalışması yapıyor" ifadelerini kullandı.Söz konusu öneriler hakkında açıklama yapan Üçlü Temas Grubu'ndaki Donetsk heyeti sözcüsü Vladislav Moskovskiy, Donetsk'in Üçlü Temas Grubu'nda kabul edilmesi için Donbass'ta ateşkes önlemlerinin uygulama mekanizmaları hakkında bir bildiri taslağı hazırladığını söyledi.Moskovskiy'in aktardığına göre bu öneriler, Kiev'in Ukrayna ordusuna ateş açma izni vermeyi resmen reddetmesini, ateşkes doğrulama ve önleme mekanizmasının devreye alınmasını ve yapılan ihlallerin cezasız kalmamasının sağlanmasını içeriyor.Moskovskiy, "Bu bildirinin kabul edilmesi, durumu istikrara kavuşturmamıza ve güvenlik yolunda kapsamlı diyaloğa geri dönmemize izin verecek. Donbass'taki cumhuriyetlerin bu önerisi, Güvenlik Çalışma Grubu'nun salı günü yapılacak bir sonraki toplantısında ele alınacak" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211203/donetsk-ukrayna-ordusu-iki-koye-agir-silahlarla-ates-acti-1051398367.html
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donetsk, donbass, kiev

Donetsk, Donbass'taki durumun normale dönmesi için Kiev'e yeni öneriler sundu

17:00 03.12.2021 (güncellendi: 17:02 03.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girABD'li diplomatlar Donbass'ı ziyaret etti
ABD'li diplomatlar Donbass'ı ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Donbass'taki durumun normale dönmesi için Kiev'e yeni öneriler sunduklarını söyledi.
Donbass'ta son dönemde gerilim aralıksız olarak tırmanmaya devam ederken Donetsk'ten bölgedeki durumu normale döndürmek için bir adım geldi.
Pervıy Kanal'a verdiği demeçte durumun normale dönmesi için Kiev'e yeni öneriler sunduklarını belirten Nikonorova, "Ana amacımız, Ukrayna'yı müzakerelere, barışçıl ve diplomatik çözüm yoluna döndürmek. Sunduğumuz yeni çözüm seçeneği, hala daha devam eden çatışmaların sonlanmasına yardım edebilir" dedi.
Donetskli temsilcilerin Donbass'ta ateşkes kontrolüne yönelik ek önlemlerin uygulanması için kurduğu koordinasyon mekanizmasıyla ilgili önerilerini değiştirdiğini anlatan Nikonorova, "Bunun duyulması gerektiğini düşünüypruz, zira yeni yıl yaklaşıyor ve Ukrayna tarafı kendisinin bazı barışçıl zaferleri hakkında çok sık PR çalışması yapıyor" ifadelerini kullandı.
Söz konusu öneriler hakkında açıklama yapan Üçlü Temas Grubu'ndaki Donetsk heyeti sözcüsü Vladislav Moskovskiy, Donetsk'in Üçlü Temas Grubu'nda kabul edilmesi için Donbass'ta ateşkes önlemlerinin uygulama mekanizmaları hakkında bir bildiri taslağı hazırladığını söyledi.
Moskovskiy'in aktardığına göre bu öneriler, Kiev'in Ukrayna ordusuna ateş açma izni vermeyi resmen reddetmesini, ateşkes doğrulama ve önleme mekanizmasının devreye alınmasını ve yapılan ihlallerin cezasız kalmamasının sağlanmasını içeriyor.
Moskovskiy, "Bu bildirinin kabul edilmesi, durumu istikrara kavuşturmamıza ve güvenlik yolunda kapsamlı diyaloğa geri dönmemize izin verecek. Donbass'taki cumhuriyetlerin bu önerisi, Güvenlik Çalışma Grubu'nun salı günü yapılacak bir sonraki toplantısında ele alınacak" diye ekledi.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
SAVUNMA
Donetsk: Ukrayna ordusu iki köye ağır silahlarla ateş açtı
02:25
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