https://tr.sputniknews.com/20211203/donetsk-donbasstaki-durumun-normale-donmesi-icin-kieve-yeni-oneriler-sundu-1051420396.html

Donetsk, Donbass'taki durumun normale dönmesi için Kiev'e yeni öneriler sundu

Donetsk, Donbass'taki durumun normale dönmesi için Kiev'e yeni öneriler sundu

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Donbass'taki durumun normale dönmesi için... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T17:00+0300

2021-12-03T17:00+0300

2021-12-03T17:02+0300

donetsk

dünya

donbass

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049348404_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_fe04cd92048b0a144b86af2a13a87710.jpg

Donbass'ta son dönemde gerilim aralıksız olarak tırmanmaya devam ederken Donetsk'ten bölgedeki durumu normale döndürmek için bir adım geldi.Pervıy Kanal'a verdiği demeçte durumun normale dönmesi için Kiev'e yeni öneriler sunduklarını belirten Nikonorova, "Ana amacımız, Ukrayna'yı müzakerelere, barışçıl ve diplomatik çözüm yoluna döndürmek. Sunduğumuz yeni çözüm seçeneği, hala daha devam eden çatışmaların sonlanmasına yardım edebilir" dedi.Donetskli temsilcilerin Donbass'ta ateşkes kontrolüne yönelik ek önlemlerin uygulanması için kurduğu koordinasyon mekanizmasıyla ilgili önerilerini değiştirdiğini anlatan Nikonorova, "Bunun duyulması gerektiğini düşünüypruz, zira yeni yıl yaklaşıyor ve Ukrayna tarafı kendisinin bazı barışçıl zaferleri hakkında çok sık PR çalışması yapıyor" ifadelerini kullandı.Söz konusu öneriler hakkında açıklama yapan Üçlü Temas Grubu'ndaki Donetsk heyeti sözcüsü Vladislav Moskovskiy, Donetsk'in Üçlü Temas Grubu'nda kabul edilmesi için Donbass'ta ateşkes önlemlerinin uygulama mekanizmaları hakkında bir bildiri taslağı hazırladığını söyledi.Moskovskiy'in aktardığına göre bu öneriler, Kiev'in Ukrayna ordusuna ateş açma izni vermeyi resmen reddetmesini, ateşkes doğrulama ve önleme mekanizmasının devreye alınmasını ve yapılan ihlallerin cezasız kalmamasının sağlanmasını içeriyor.Moskovskiy, "Bu bildirinin kabul edilmesi, durumu istikrara kavuşturmamıza ve güvenlik yolunda kapsamlı diyaloğa geri dönmemize izin verecek. Donbass'taki cumhuriyetlerin bu önerisi, Güvenlik Çalışma Grubu'nun salı günü yapılacak bir sonraki toplantısında ele alınacak" diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211203/donetsk-ukrayna-ordusu-iki-koye-agir-silahlarla-ates-acti-1051398367.html

donetsk

donbass

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Pervıy kanal

Pervıy kanal

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Pervıy kanal

donetsk, donbass, kiev