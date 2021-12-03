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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211203/doviz-kuru-gune-yatay-seyirle-basladi-1051401208.html
Döviz kuru güne yatay seyirle başladı
Döviz kuru güne yatay seyirle başladı
Döviz kurları, Merkez Bankası'nın döviz müdahalesi, Hazine ve Maliye Bakanı değişikliği ve siyasetin sıcak ekonomi açıklamalarını geride bıraktığı haftanın son... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T08:55+0300
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Dolar, dün 13.85 seviyelerine kadar çıkarak 13.95'lik tarihi zirvesine yaklaşmasının ardından güne 13.61 seviyesinden başladı.Euro ise 15.38 TL'den güne başlarken, dün günü 15.47'den kapattı.
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tl, euro, dolar

Döviz kuru güne yatay seyirle başladı

08:55 03.12.2021
© REUTERS / Thomas WhiteEuro - dolar
Euro - dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© REUTERS / Thomas White
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Döviz kurları, Merkez Bankası'nın döviz müdahalesi, Hazine ve Maliye Bakanı değişikliği ve siyasetin sıcak ekonomi açıklamalarını geride bıraktığı haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı.
Dolar, dün 13.85 seviyelerine kadar çıkarak 13.95'lik tarihi zirvesine yaklaşmasının ardından güne 13.61 seviyesinden başladı.
Euro ise 15.38 TL'den güne başlarken, dün günü 15.47'den kapattı.
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