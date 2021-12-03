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Dünyaca ünlü körfezin çamları kuruyor
Dünyaca ünlü körfezin çamları kuruyor
Küresel iklim krizi ve kuraklıktan dünyanın en önemli Mavi Yolculuk rotasında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gökova... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T15:41+0300
2021-12-03T15:41+0300
yaşam
muğla
marmaris
milas
körfez
valilik
muğla orman bölge müdürlüğü
kuraklık
çam ağacı
gökova körfezi
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Son iki yıldır devam eden kuraklıktan etkilenen Akbük koyundaki binlerce kızılçam ağacı yer yer kuramaya başladı.Temmuz ayında başlayan orman yangınlarından etkilenmeyen, Milas ve Marmaris arasında kalan Gökova Körfezindeki Akbük koyunda zengin toprak ortamı bulunmayan kayaç zemin üzerindeki kızılçam ağaçlarının kurumaya başlaması sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti.Yaz aylarında nem oranının yüzde 10'un altına düşmesi, yağış olmaması nedeniyle sudan mahrum kalan kızılçam ağaçlarının kurumaya başlaması üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kuruyan ağaçların yanındaki yeşil kızılçam ağaçlarının etkilenmemesi için kesim çalışması yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20211113/kus-cenneti-bafa-golunde-kuraklik-261-kus-turunu-etkileyebilir-1050764742.html
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muğla, marmaris, milas, körfez, valilik, muğla orman bölge müdürlüğü, kuraklık, çam ağacı, gökova körfezi, kızılçam ağacı

Dünyaca ünlü körfezin çamları kuruyor

15:41 03.12.2021
© İHADünyaca ünlü körfezin çamları kuruyor
Dünyaca ünlü körfezin çamları kuruyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© İHA
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Küresel iklim krizi ve kuraklıktan dünyanın en önemli Mavi Yolculuk rotasında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gökova Körfezi havzasında yer alan çam ağaçları fizyolojik kuraklığın etkisinde kalarak kurumaya başladı.
Son iki yıldır devam eden kuraklıktan etkilenen Akbük koyundaki binlerce kızılçam ağacı yer yer kuramaya başladı.
Temmuz ayında başlayan orman yangınlarından etkilenmeyen, Milas ve Marmaris arasında kalan Gökova Körfezindeki Akbük koyunda zengin toprak ortamı bulunmayan kayaç zemin üzerindeki kızılçam ağaçlarının kurumaya başlaması sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti.
Yaz aylarında nem oranının yüzde 10'un altına düşmesi, yağış olmaması nedeniyle sudan mahrum kalan kızılçam ağaçlarının kurumaya başlaması üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kuruyan ağaçların yanındaki yeşil kızılçam ağaçlarının etkilenmemesi için kesim çalışması yapacak.
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