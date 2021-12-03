https://tr.sputniknews.com/20211203/dunyaca-unlu-korfezin-camlari-kuruyor-1051416725.html

Dünyaca ünlü körfezin çamları kuruyor

Dünyaca ünlü körfezin çamları kuruyor

Küresel iklim krizi ve kuraklıktan dünyanın en önemli Mavi Yolculuk rotasında yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gökova... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T15:41+0300

2021-12-03T15:41+0300

2021-12-03T15:41+0300

yaşam

muğla

marmaris

milas

körfez

valilik

muğla orman bölge müdürlüğü

kuraklık

çam ağacı

gökova körfezi

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Son iki yıldır devam eden kuraklıktan etkilenen Akbük koyundaki binlerce kızılçam ağacı yer yer kuramaya başladı.Temmuz ayında başlayan orman yangınlarından etkilenmeyen, Milas ve Marmaris arasında kalan Gökova Körfezindeki Akbük koyunda zengin toprak ortamı bulunmayan kayaç zemin üzerindeki kızılçam ağaçlarının kurumaya başlaması sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti.Yaz aylarında nem oranının yüzde 10'un altına düşmesi, yağış olmaması nedeniyle sudan mahrum kalan kızılçam ağaçlarının kurumaya başlaması üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kuruyan ağaçların yanındaki yeşil kızılçam ağaçlarının etkilenmemesi için kesim çalışması yapacak.

https://tr.sputniknews.com/20211113/kus-cenneti-bafa-golunde-kuraklik-261-kus-turunu-etkileyebilir-1050764742.html

muğla

marmaris

milas

körfez

gökova körfezi

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