https://tr.sputniknews.com/20211203/dunyanin-en-buyuk-dudaklarina-sahip-kadini-yilbasi-icin-27-estetik-operasyonuna-hazirlaniyor-1051418449.html

'Dünyanın en büyük dudaklı' kadını, yılbaşı için 27. estetik operasyonuna hazırlanıyor

'Dünyanın en büyük dudaklı' kadını, yılbaşı için 27. estetik operasyonuna hazırlanıyor

Bulgaristan'da yaşayan 24 yaşındaki Andrea Ivanova isimli kadın, Bratz bebekleri gibi görünmek için 26 kez estetik operasyon yaptırarak dudaklarını... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T16:20+0300

2021-12-03T16:20+0300

2021-12-03T16:22+0300

yaşam

estetik operasyon

dudak

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Dünyadaki en büyük dudaklara sahip kadın olduğu belirtilen 24 yaşındaki Andrea Ivanova, yılbaşı için yeniden estetik ameliyat yaptırarak bu rekorunu tazelemeyi düşünüyor.Bratz bebekleri gibi görünme hedefi için yalnızca dudak değil, aynı zamanda çene ve yüz kemiğinin şeklini değiştirmek için yüz genişletme ve kontürleme işlemleri yaptıran genç kadın, kısa zaman önce yaptırdığı bu operasyonlar için 500 sterline yakın para ödedi.Andrea, büyük dudaklarının kendisine bir özgüven kaynağı olmanın yanı sıra, sosyal medyadaki takipçilerinin de ilgisini çekmesini sağladığını söylüyor. Sıra dışı görüntüsünün Instagram'daki 8 bin 828 takipçisinin beğenisini getirdiğini söyleyen genç kadın, "Dünyanın her yerinden çok sayıdaki erkek bana sosyal medyadan mesaj atarak, para ve seyahat teklif ediyor, toplantılarına davet ediyor" dedi.Her defasında 200 sterline mal olan çok sayıdaki estetik operasyona rağmen Andrea, dudaklarının bir gün 'patlamasından' endişe etmediğini söylüyor:Andrea'nın sosyal medyadaki hayranları, genç kadının görünümüne övgüler dizerken, çoğu takipçisi daha fazla estetik operasyon yaptırması için onu teşvik ediyor.Kullanıcılardan biri, "Dudaklarını daha fazla şişirecek misin?" diye sorarken, diğerleri ise "En sevdiğim dudaklar", "Harika görünüyorsun, tam bir bebek" gibi yorumlar yapıyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

estetik operasyon, dudak