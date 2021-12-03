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'Dünyanın en büyük dudaklı' kadını, yılbaşı için 27. estetik operasyonuna hazırlanıyor
'Dünyanın en büyük dudaklı' kadını, yılbaşı için 27. estetik operasyonuna hazırlanıyor
Bulgaristan'da yaşayan 24 yaşındaki Andrea Ivanova isimli kadın, Bratz bebekleri gibi görünmek için 26 kez estetik operasyon yaptırarak dudaklarını... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T16:20+0300
2021-12-03T16:22+0300
yaşam
estetik operasyon
dudak
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Dünyadaki en büyük dudaklara sahip kadın olduğu belirtilen 24 yaşındaki Andrea Ivanova, yılbaşı için yeniden estetik ameliyat yaptırarak bu rekorunu tazelemeyi düşünüyor.Bratz bebekleri gibi görünme hedefi için yalnızca dudak değil, aynı zamanda çene ve yüz kemiğinin şeklini değiştirmek için yüz genişletme ve kontürleme işlemleri yaptıran genç kadın, kısa zaman önce yaptırdığı bu operasyonlar için 500 sterline yakın para ödedi.Andrea, büyük dudaklarının kendisine bir özgüven kaynağı olmanın yanı sıra, sosyal medyadaki takipçilerinin de ilgisini çekmesini sağladığını söylüyor. Sıra dışı görüntüsünün Instagram'daki 8 bin 828 takipçisinin beğenisini getirdiğini söyleyen genç kadın, "Dünyanın her yerinden çok sayıdaki erkek bana sosyal medyadan mesaj atarak, para ve seyahat teklif ediyor, toplantılarına davet ediyor" dedi.Her defasında 200 sterline mal olan çok sayıdaki estetik operasyona rağmen Andrea, dudaklarının bir gün 'patlamasından' endişe etmediğini söylüyor:Andrea'nın sosyal medyadaki hayranları, genç kadının görünümüne övgüler dizerken, çoğu takipçisi daha fazla estetik operasyon yaptırması için onu teşvik ediyor.Kullanıcılardan biri, "Dudaklarını daha fazla şişirecek misin?" diye sorarken, diğerleri ise "En sevdiğim dudaklar", "Harika görünüyorsun, tam bir bebek" gibi yorumlar yapıyor.
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estetik operasyon, dudak

'Dünyanın en büyük dudaklı' kadını, yılbaşı için 27. estetik operasyonuna hazırlanıyor

16:20 03.12.2021 (güncellendi: 16:22 03.12.2021)
© AFP 2021Bulgaristan'da yaşayan 24 yaşındaki Andrea Ivanova isimli kadın, Bratz bebekleri gibi görünmek için 26 kez estetik operasyon yaptırarak dudaklarını dolgunlaştırdı. Genç kadın, yılbaşı için yeniden estetik yaptırmayı planlıyor.
Bulgaristan'da yaşayan 24 yaşındaki Andrea Ivanova isimli kadın, Bratz bebekleri gibi görünmek için 26 kez estetik operasyon yaptırarak dudaklarını dolgunlaştırdı. Genç kadın, yılbaşı için yeniden estetik yaptırmayı planlıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© AFP 2021
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Bulgaristan'da yaşayan 24 yaşındaki Andrea Ivanova isimli kadın, Bratz bebekleri gibi görünmek için 26 kez estetik operasyon yaptırarak dudaklarını dolgunlaştırdı. Genç kadın, yılbaşı için yeniden estetik yaptırmayı planlıyor.
Dünyadaki en büyük dudaklara sahip kadın olduğu belirtilen 24 yaşındaki Andrea Ivanova, yılbaşı için yeniden estetik ameliyat yaptırarak bu rekorunu tazelemeyi düşünüyor.
Bratz bebekleri gibi görünme hedefi için yalnızca dudak değil, aynı zamanda çene ve yüz kemiğinin şeklini değiştirmek için yüz genişletme ve kontürleme işlemleri yaptıran genç kadın, kısa zaman önce yaptırdığı bu operasyonlar için 500 sterline yakın para ödedi.
Andrea, büyük dudaklarının kendisine bir özgüven kaynağı olmanın yanı sıra, sosyal medyadaki takipçilerinin de ilgisini çekmesini sağladığını söylüyor. Sıra dışı görüntüsünün Instagram'daki 8 bin 828 takipçisinin beğenisini getirdiğini söyleyen genç kadın, "Dünyanın her yerinden çok sayıdaki erkek bana sosyal medyadan mesaj atarak, para ve seyahat teklif ediyor, toplantılarına davet ediyor" dedi.
Her defasında 200 sterline mal olan çok sayıdaki estetik operasyona rağmen Andrea, dudaklarının bir gün 'patlamasından' endişe etmediğini söylüyor:
"Dudaklarımı çok seviyorum ve onlar sayesinde çok daha iyi hissediyorum. Yakında yeni dudak ve yanak operasyonları yaptıracağım."
Andrea'nın sosyal medyadaki hayranları, genç kadının görünümüne övgüler dizerken, çoğu takipçisi daha fazla estetik operasyon yaptırması için onu teşvik ediyor.
Kullanıcılardan biri, "Dudaklarını daha fazla şişirecek misin?" diye sorarken, diğerleri ise "En sevdiğim dudaklar", "Harika görünüyorsun, tam bir bebek" gibi yorumlar yapıyor.
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