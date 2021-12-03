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Dünyanın en gerçekçi insansı robotu tanıtıldı: 'Ameca'
Dünyanın en gerçekçi insansı robotu tanıtıldı: 'Ameca'
İngiltere merkezli Engineered Arts, dünyanın en gerçekçi insansı robotunu görücüye çıkardı. ‘Ameca' isimli robotun jest ve mimikleri oldukça gerçekçi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T15:35+0300
2021-12-03T15:52+0300
yaşam
ingiltere
duygu
insansı robot
mimik
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Eğlence amaçlı insansı robotlar tasarlayan İngiltere merkezli Engineered Arts, 'Ameca' isimli yeni insansı robotunu görücüye çıkardı.Robotun, dünyanın en gerçekçi insansı robotu olduğu ifade edildi. Mimikleri ve vücut hareketleri gerçek bir insana oldukça yüksek oranda benzeyen 'Ameca', özellikle sosyal medyada viral oldu. Akşam'ın Nerdist'ten aktardığı habere göre Engineered Arts, robotun yalnızca bir tanıtım videosunu paylaştı. Temelde bir sohbet robotu olarak geliştirildiAmeca'nın tüm becerileri henüz gözler önüne serilmedi. Fakat robotun; gerçekçi vücut hareketleri yapabilmesi yanında, şaşırma sesi gibi insan seslerini de başarılı bir şekilde çıkarabildiği görüldü. Şirket, Ameca'nın insan duygularını oldukça gerçekçi bir şekilde aktarabileceğine işaret etti.Diğer yandan; temelde bir sohbet robotu olarak geliştirilen Ameca, herhangi bir yapay zeka desteğiyle gelmiyor. Bu da robotun, komutlardan bağımsız olarak kendi kendine aksiyon alamayacağı anlamına geliyor. Kullanıcılar, Ameca ile yalnızca eğlence amaçlı konuşabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211201/bolunerek-cogalabilen-ilk-canli-robotlar-uretildi-kansere-ve-yaslanmaya-care-olacak-1051316463.html
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ingiltere, duygu, insansı robot, mimik

Dünyanın en gerçekçi insansı robotu tanıtıldı: 'Ameca'

15:35 03.12.2021 (güncellendi: 15:52 03.12.2021)
© YouTube/Engineered ArtsGerçekçi insansı robot Ameca
Gerçekçi insansı robot Ameca - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© YouTube/Engineered Arts
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İngiltere merkezli Engineered Arts, dünyanın en gerçekçi insansı robotunu görücüye çıkardı. ‘Ameca' isimli robotun jest ve mimikleri oldukça gerçekçi.
Eğlence amaçlı insansı robotlar tasarlayan İngiltere merkezli Engineered Arts, 'Ameca' isimli yeni insansı robotunu görücüye çıkardı.
Robotun, dünyanın en gerçekçi insansı robotu olduğu ifade edildi. Mimikleri ve vücut hareketleri gerçek bir insana oldukça yüksek oranda benzeyen 'Ameca', özellikle sosyal medyada viral oldu.
Akşam'ın Nerdist'ten aktardığı habere göre Engineered Arts, robotun yalnızca bir tanıtım videosunu paylaştı.

Temelde bir sohbet robotu olarak geliştirildi

Ameca'nın tüm becerileri henüz gözler önüne serilmedi. Fakat robotun; gerçekçi vücut hareketleri yapabilmesi yanında, şaşırma sesi gibi insan seslerini de başarılı bir şekilde çıkarabildiği görüldü. Şirket, Ameca'nın insan duygularını oldukça gerçekçi bir şekilde aktarabileceğine işaret etti.
Diğer yandan; temelde bir sohbet robotu olarak geliştirilen Ameca, herhangi bir yapay zeka desteğiyle gelmiyor. Bu da robotun, komutlardan bağımsız olarak kendi kendine aksiyon alamayacağı anlamına geliyor. Kullanıcılar, Ameca ile yalnızca eğlence amaçlı konuşabiliyor.
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