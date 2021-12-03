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https://tr.sputniknews.com/20211203/duzcede-cam-kapiyi-fark-etmeyen-kisi-hastanelik-oldu-1051417018.html
Düzce'de cam kapıyı fark etmeyen kişi hastanelik oldu
Düzce'de cam kapıyı fark etmeyen kişi hastanelik oldu
Düzce'de kartvizit bastırmak için matbaaya girmek isteyen Yusuf Koç, kapalı olan cam kapıya çarptı. Kırılan cam nedeniyle yüzünden yaralanan Yusuf Koç... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T15:47+0300
2021-12-03T15:47+0300
2021-12-03T15:47+0300
türkiye
düzce
doktor
yaralı
kapı
cam
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Düzce'de Atatürk Bulvarı’nda dün akşam saatlerinde Yusuf Koç, kartvizit bastırmak için girmek istediği matbaanın cam kapısını fark etmedi.Koç, açık olduğunu zannettiği kapıya çarptı. Cam kırılırken, Yusuf Koç yaralandı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.Yüzünde kesikler oluşan Yusuf Koç, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211128/yolcu-dolu-minibusun-soforu-bayildi-arac-kontrolden-cikti-2-yarali-1051228582.html
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düzce, doktor, yaralı, kapı, cam
Düzce'de cam kapıyı fark etmeyen kişi hastanelik oldu
Düzce'de kartvizit bastırmak için matbaaya girmek isteyen Yusuf Koç, kapalı olan cam kapıya çarptı. Kırılan cam nedeniyle yüzünden yaralanan Yusuf Koç, tedaviye alındı.
Düzce'de Atatürk Bulvarı’nda dün akşam saatlerinde Yusuf Koç,
kartvizit bastırmak için girmek istediği matbaanın cam kapısını fark etmedi.
Koç, açık olduğunu zannettiği kapıya çarptı. Cam kırılırken, Yusuf Koç yaralandı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese
sağlık ekipleri sevk edildi.
Yüzünde kesikler oluşan Yusuf Koç, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak
tedaviye alındı.