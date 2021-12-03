https://tr.sputniknews.com/20211203/elon-musktan-siyasetciler-icin-yas-kotasi-gelsin-teklifi-1051410719.html

Elon Musk'tan 'Siyasetçiler için yaş kotası gelsin' teklifi

Elon Musk'tan 'Siyasetçiler için yaş kotası gelsin' teklifi

SpaceX'in kurucusu ve Tesla CEO'su Elon Musk, seçilmiş siyasetçiler için bir yaş sınırı belirlenmesini önerdi. 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T13:37+0300

2021-12-03T13:37+0300

2021-12-03T13:37+0300

dünya

elon musk

siyasetçi

kota

yaş

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Elon Musk, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda herhangi bir siyasetçinin ismini anmazken, Twitter kullanıcıları Musk'ın görevdeki en yaşlı ABD Başkanı olan 79 yaşındaki Joe Biden'ı ima ettiğini ileri sürdü.Musk, aday olmak isteyen siyasetçilerin 70 yaş altında olması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Bazı sosyal medya kullanıcıları Musk'ın bu önerisine olumlu yaklaştı.Twitter kullanıcılarından ayrıca, oy kullanma için de belirli bir yaş limitinin olması gerektiğini savunanlar oldu.

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elon musk, siyasetçi, kota, yaş