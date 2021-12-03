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Elon Musk'tan 'Siyasetçiler için yaş kotası gelsin' teklifi
© AP Photo / Matt RourkeElon Musk
© AP Photo / Matt Rourke
SpaceX'in kurucusu ve Tesla CEO'su Elon Musk, seçilmiş siyasetçiler için bir yaş sınırı belirlenmesini önerdi.
Elon Musk, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda herhangi bir siyasetçinin ismini anmazken, Twitter kullanıcıları Musk'ın görevdeki en yaşlı ABD Başkanı olan 79 yaşındaki Joe Biden'ı ima ettiğini ileri sürdü.
Musk, aday olmak isteyen siyasetçilerin 70 yaş altında olması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Siyasi bir göreve adaylık için bir yaş sınırı getirelim, 70 altındaki bir sayı olabilir."
Let’s set an age limit after which you can’t run for political office, perhaps a number just below 70 …— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2021
Bazı sosyal medya kullanıcıları Musk'ın bu önerisine olumlu yaklaştı.
where was elon when we needed this take 5 years ago— ian bremmer (@ianbremmer) December 2, 2021
Chile yes. With the exception of Donald J. Trump all these old fogies should go! Especially the diaper dude in DC.— Lavern Spicer (@lavern_spicer) December 2, 2021
Twitter kullanıcılarından ayrıca, oy kullanma için de belirli bir yaş limitinin olması gerektiğini savunanlar oldu.
And also an age after which you cannot vote anymore— Master Hasbulla 💥🔫🧱🇺🇸 (@status258668807) December 2, 2021