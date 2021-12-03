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Engelli kedilere villa: 'Her türlü konforu sağlıyoruz'
Engelli kedilere villa: 'Her türlü konforu sağlıyoruz'
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde belediye tarafından kurulan iki villada toplam 80 engelli kedi yaşıyor. Yakılan sobayla ısıtılan kedilerin isteyen kişiler... 03.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-03T13:44+0300
2021-12-03T13:46+0300
yaşam
türkiye
bursa
kedi
osmangazi
engelli
villa
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Osmangazi Belediyesi tarafından 114 dönümlük arazi üzerine kurulan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde sahipsiz 285 kedi kalıyor. Bu kedilerden engelli ve yaşlı olan 80’i ise özel olarak inşa edilen sobalı villalarda yer alıyor. Kedilerin engelleri düşünülerek, yaşamlarını daha rahat geçirmeleri için yapılan villalarda 80 kedi, uyum içinde yaşıyor.Sahipleri tarafından bırakılan, trafik kazası geçirmiş ya da doğal yaşam merkezinde doğup kedi villalarında yaşayan kedilerin rehabilitasyonu ve tedavileri de merkezde görevli 3 veteriner hekim ve 5 veteriner sağlık teknikeri tarafından her gün periyodik olarak yapılıyor.Villaların Osmanlı mimarisi yapısına uygun şekilde inşa edildiğini belirten Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, “Villalarımızda toplamda 80 tane engelli sokak kedimiz mevcut. Engelli sokak kedilerimizin özellikle kış aylarında, olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi adına kedi villalarımızın içerisinde sobalarımızı yakmaktayız. Sobaların etrafında da minderleri mevcut. O minderlerine oturuyorlar. Villalarımızın içi de onların doğal yaşam şartlarına uygun şekilde düzenlendi. Her türlü konforu, sıcak ortamı kendilerine sağlamaya çalışıyoruz” dedi.'Sahiplerini bekliyorlar'2021 yılı içerisinde toplamda 260 sokak hayvanını sahiplendirdiklerini söyleyen Dilek Yosun, engelli hayvanların da sahiplenilmesi çağrısında bulundu. Hayvanseverlerin engelli hayvanların bakımları konusunda endişelenmemeleri gerektiğine dikkat çeken Yosun, “Engelli hayvanlar biraz daha fazla sevgi ve ilgiye muhtaç oluyorlar. Bakım konusunda biraz daha farklı ihtiyaçları söz konusu olabilir ama görevli tekniker arkadaşlarımız, veteriner hekimlerimizden sahiplenme konusunda bilgi ve destek alınabilir. Bu konuda her türlü teknik desteğe açığız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olması nedeniyle bugün bizim için çok önemli bir gün. Engel sadece insanlarımızda değil, sokak hayvanlarımızda da kedi ve köpeklerimizde de mevcut. Tedavi ve bakımlarını üstlendiğimiz sokak hayvanlarımızın sahiplendirilmesi, sıcak yuvalarına kavuşmaları bizim için çok önemli. Tüm engelli kedi ve köpeklerimizin sahiplendirilmesi için vatandaşlarımızı ziyarete bekleriz” ifadelerini kullandı.
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türkiye, bursa, kedi, osmangazi, engelli, villa

Engelli kedilere villa: 'Her türlü konforu sağlıyoruz'

13:44 03.12.2021 (güncellendi: 13:46 03.12.2021)
© DHAEngelli kedilere villa: 'Her türlü konforu sağlıyoruz'
Engelli kedilere villa: 'Her türlü konforu sağlıyoruz' - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
© DHA
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde belediye tarafından kurulan iki villada toplam 80 engelli kedi yaşıyor. Yakılan sobayla ısıtılan kedilerin isteyen kişiler tarafından sahiplenebildiğini belirten barınak yetkilisi Dilek Yosun, “Engel sadece insanlarımızda değil, sokak hayvanlarımızda da kedi ve köpeklerimizde de mevcut” dedi.
Osmangazi Belediyesi tarafından 114 dönümlük arazi üzerine kurulan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde sahipsiz 285 kedi kalıyor. Bu kedilerden engelli ve yaşlı olan 80’i ise özel olarak inşa edilen sobalı villalarda yer alıyor. Kedilerin engelleri düşünülerek, yaşamlarını daha rahat geçirmeleri için yapılan villalarda 80 kedi, uyum içinde yaşıyor.
Sahipleri tarafından bırakılan, trafik kazası geçirmiş ya da doğal yaşam merkezinde doğup kedi villalarında yaşayan kedilerin rehabilitasyonu ve tedavileri de merkezde görevli 3 veteriner hekim ve 5 veteriner sağlık teknikeri tarafından her gün periyodik olarak yapılıyor.
© DHAEngelli kedilere villa: 'Her türlü konforu sağlıyoruz'
Engelli kedilere villa: 'Her türlü konforu sağlıyoruz' - Sputnik Türkiye
1/3
© DHA
Engelli kedilere villa: 'Her türlü konforu sağlıyoruz'
© DHAEngelli kedilere villa: 'Her türlü konforu sağlıyoruz'
Engelli kedilere villa: 'Her türlü konforu sağlıyoruz' - Sputnik Türkiye
2/3
© DHA
Engelli kedilere villa: 'Her türlü konforu sağlıyoruz'
© DHAEngelli kedilere villa: 'Her türlü konforu sağlıyoruz'
Engelli kedilere villa: 'Her türlü konforu sağlıyoruz' - Sputnik Türkiye
3/3
© DHA
Engelli kedilere villa: 'Her türlü konforu sağlıyoruz'
1/3
© DHA
Engelli kedilere villa: 'Her türlü konforu sağlıyoruz'
2/3
© DHA
Engelli kedilere villa: 'Her türlü konforu sağlıyoruz'
3/3
© DHA
Engelli kedilere villa: 'Her türlü konforu sağlıyoruz'
Villaların Osmanlı mimarisi yapısına uygun şekilde inşa edildiğini belirten Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, “Villalarımızda toplamda 80 tane engelli sokak kedimiz mevcut. Engelli sokak kedilerimizin özellikle kış aylarında, olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi adına kedi villalarımızın içerisinde sobalarımızı yakmaktayız. Sobaların etrafında da minderleri mevcut. O minderlerine oturuyorlar. Villalarımızın içi de onların doğal yaşam şartlarına uygun şekilde düzenlendi. Her türlü konforu, sıcak ortamı kendilerine sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
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'Sahiplerini bekliyorlar'

2021 yılı içerisinde toplamda 260 sokak hayvanını sahiplendirdiklerini söyleyen Dilek Yosun, engelli hayvanların da sahiplenilmesi çağrısında bulundu. Hayvanseverlerin engelli hayvanların bakımları konusunda endişelenmemeleri gerektiğine dikkat çeken Yosun, “Engelli hayvanlar biraz daha fazla sevgi ve ilgiye muhtaç oluyorlar. Bakım konusunda biraz daha farklı ihtiyaçları söz konusu olabilir ama görevli tekniker arkadaşlarımız, veteriner hekimlerimizden sahiplenme konusunda bilgi ve destek alınabilir. Bu konuda her türlü teknik desteğe açığız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olması nedeniyle bugün bizim için çok önemli bir gün. Engel sadece insanlarımızda değil, sokak hayvanlarımızda da kedi ve köpeklerimizde de mevcut. Tedavi ve bakımlarını üstlendiğimiz sokak hayvanlarımızın sahiplendirilmesi, sıcak yuvalarına kavuşmaları bizim için çok önemli. Tüm engelli kedi ve köpeklerimizin sahiplendirilmesi için vatandaşlarımızı ziyarete bekleriz” ifadelerini kullandı.
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