https://tr.sputniknews.com/20211203/erbakan-maalesef-kurumlar-iktidar-partisine-endeksli-hareket-etme-yoluna-girmis-durumdalar-1051425879.html

Erbakan: Maalesef kurumlar, iktidar partisine endeksli hareket etme yoluna girmiş durumdalar

Erbakan: Maalesef kurumlar, iktidar partisine endeksli hareket etme yoluna girmiş durumdalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TÜİK'in Kılıçdaroğlu'na randevu vermemesine ilişkin, "Ana muhalefet partisi lideri böyle bir ziyaret... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T19:58+0300

2021-12-03T19:58+0300

2021-12-03T19:58+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

gültekin uysal

fatih erbakan

demokrat parti (dp)

yeniden refah partisi

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, beraberindeki heyetle Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi'nde Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Erbakan ve Uysal, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.Uysal'ın daha önce partilerine bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Erbakan, Türkiye'nin problemlerine ve siyasi gündemine ilişkin istişarelerde bulunduklarını söyledi.Ziyaretin olumlu geçtiğini ifade eden Erbakan, "Bundan sonra da önümüzdeki süreçte irtibatın devam etmesi kararlaştırıldı. İnşallah, ülkemiz, partimiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlara vesile olur. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü de kutluyorum. Engelli vatandaşlarımıza da ayrıca selamlarımı ve hürmetlerimi iletiyorum" diye konuştu.Uysal da siyasi partilerin ülkenin can alıcı meselelerini konuşmak için yapılan ziyaretlerin anlam kazandığını ifade ederek, memleketin içinde bulunduğu durum itibariyle istikametini kaybetmiş bir görüntü çizdiğini öne sürdü.İşsizlik, enflasyon ve faiz oranlarının çift haneli olduğunu ifade eden Uysal, "Meselenin özünde bir ekonomik krizden daha öte bir devlet ve demokrasi krizi ve yanlış kararlarla kötü yönetilmesi olduğu ortadadır" değerlendirmesinde bulundu.'Bu yanlışlardan bir an evvel dönülmesi gerekir'Bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) alınmaması"na ilişkin sorusu üzerine, Erbakan, davranışı doğru bulmadığını söyledi.Kurumların iktidarın değil devletin kurumları olduğuna işaret eden Erbakan, şöyle konuştu:'Çok üzüntü verici olarak görüyorum'CHP'nin TBMM'de en büyük çoğunluğa sahip ikinci parti olduğunu hatırlatan Uysal ise Kılıçdaroğlu'nun bir gerçeği ifşa ettiğini vurguladı.TÜİK'e tepki gösteren Uysal, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211203/kilicdaroglu-tuike-gidecegini-duyurdu-randevu-istedim-vermediler-geliyorum-haberiniz-olsun-1051403171.html

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kemal kılıçdaroğlu, gültekin uysal, fatih erbakan, demokrat parti (dp), yeniden refah partisi