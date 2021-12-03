https://tr.sputniknews.com/20211203/erdogan-ekonomide-yol-haritasini-anlatti-cin-de-boyle-buyudu-1051402944.html

Erdoğan ekonomide yol haritasını anlattı: Çin de böyle büyüdü

Erdoğan ekonomide yol haritasını anlattı: Çin de böyle büyüdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarına ‘ekonomide yeni dönem yeni yol haritası’nı anlatırken Çin örneğini vererek, “Türkiye’yi üretimle büyütmek, faiz... 03.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-03T10:11+0300

2021-12-03T10:11+0300

2021-12-03T10:11+0300

politika

çin

recep tayyip erdoğan

enflasyon

ekonomi

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Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salı günkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında düşük faiz politikasındaki kararlılığını ve ekonomide yeni yol haritasını anlattı. '6 ay sonra meyvelerini yiyeceğiz'"Zor olanı seçtik ama 4-5 aya toparlanacağız" diyen Erdoğan'ın ekonomide yeni dönemi şöyle anlattığı belirtildi: “Ekonominin 4 sacayağı bulunuyor. Bunlar; enflasyon, ihracat, faiz ve üretim. Enflasyon ekonomik göstergeler doğrultusunda gelişiyor. Ancak ihracat ve faiz belirlenebiliyor. Türkiye’yi üretimle büyütmek, faiz kıskacından çıkarmak ve bunun tamamen bitirilmesi için ‘ekonomide yeni dönemi’ başlattık. Kararları da bu yönde alıyoruz. Bu kararlar yeni ekonomi politikasının uygulanması noktasında önemli. Altı aylık bir süreç öngörüyoruz. Zor olanı seçtik ama 4-5 aya toparlanacağız, 6 ay sonra ise meyvelerini yiyeceğiz. Vatandaş da bunu hissedecek. Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Biz onlardan daha avantajlıyız. Biz pazara daha yakınız.”'Genç nüfusla, üretimle büyüme sağlamalıyız'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda Türkiye’nin Çin gibi malı ucuza üretip, bunu Avrupa’ya satarak, bu üretimden dolar girdisi sağlayabileceğini anlattığı öğrenildi. Erdoğan, Çin ve Almanya gibi bazı ülkelerin “düşük faiz” politikasını yıllardır uyguladığını belirtti. Toplantıda özetle, “Bizim de bu faiz sarmalından çıkmamız lazım. 1970’lerin Almanya’sında mülteci nüfus var. Genç nüfus ve mültecileri çalıştırarak işgücünü sağlıyorlar. Çin ise genç nüfus, sanayi ve üretimle büyüdü. Biz de faizle değil, genç nüfusla, üretimle büyüme sağlamalıyız” değerlendirmelerinin yapıldığı belirtildi.'Vatandaşlara iyi anlatın'Sürecin vatandaşlara iyi anlatılması talimatını veren Erdoğan’ın “19 yıllık süreçte yol, köprü gibi pek çok büyük yatırımı tamamladık. Artık bu sürecin sonuna geldik. Ekonomik olarak bunların da meyvesini yiyeceğiz. 6 ayın ardından alınan kararların sonuç vermesiyle, bu sürecin kırılması seçime kadar tamamlanacak. Bunu vatandaşlara iyi anlatın. Vatandaşlarımızın refah seviyesi yükselecek, alım gücü artacak. Böylece cari açığımız kapanacak. Faiz düşük, yüksek kazanç elde eden sanayi ülkesi haline geleceğiz” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

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çin, recep tayyip erdoğan, enflasyon, ekonomi